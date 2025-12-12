П обедителят от "Игри на волята" Мирослав Великов бе гост в подкаста на "МачКаст". Той разкри, че е фен на Манчестър Юнайтед и дори е тренирал футбол като дете. "Баща ми ме запали. Започнах да тренирам в школата на Етър. Брат също беше там, но реших, че това не е за мен", каза Миро. Великов призна, че се запалил по "червените дяволи" заради финала през 1999 година срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига. "Любимите му играчи са Бербатов, Роналдо, Рууни, Гигс", заяви още той.
ЕКАТЕРИНА ТОМОВА
ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Гледайте всичко, което каза той в МачКаст
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX