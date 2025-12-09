Д обра новина за любителите на сладки изкушения.

Учени от Университета Л'Акуила са открили, че какаото и шоколадът могат да подпомогнат по-доброто функциониране на когнитивните функции.

Флавоноидите, които се съдържат в какаовите зърна, са известни с широкия си спектър от ползи за здравето.

Какаото на прах може да помогне за подобряване нивата на холестерола, поддържане на здравословен контрол на кръвната захар и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Какаото е богато и на теобромин – съединение, известно с противовъзпалителните си свойства и способността си да помага за предпазване от заболявания като сърдечни болести, рак и диабет.

Други изследвания сочат, че какаото и храните, произведени от какао, могат да спомогнат за забавяне на когнитивния упадък, особено при хора с по-висок риск.

В настоящото проучване учените изследват както краткосрочните, така и дългосрочните ефекти на какаовите флаваноли върху различни области на когнитивните функции, включително изпълнителните функции, вниманието, паметта и скоростта на обработка на информацията.

Резултатите показват, че редовната консумация на какао е свързана с подобрение на общата когнитивна функция, повишено внимание, по-бърза скорост на обработка на информацията и по-силна работна памет.

Екипът също така установи, че какаовите флаваноли могат да спомогнат за поддържането на нормална когнитивна функция и да предпазват от временно когнитивно увреждане, причинено от липса на сън при здрави възрастни.

Според изследователите, разумната дневна „доза“ какао е приблизително 30–60 грама. Консумацията на повече от това количество може да доведе до прекомерно приемане на калории, което може да неутрализира някои от ползите за здравето.

Проучването, проведено от Валентина Сочи и колеги, е публикувано в Frontiers in Nutrition.

Източник: БГНЕС