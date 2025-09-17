М еждународен изследователски екип откри нови доказателства, че определен вид хранителен режим може директно да повлияе на стареенето на мозъка.

В едно от най-мащабните проучвания за това как видът диета се отразява на мозъка, публикувано в списанието Clinical Nutrition, учените са проследили близо 300 души в продължение на 18 месеца. Те са използвали данни от изследвания на мозъка и кръвни изследвания.

Участниците в експеримента са разделени в три групи с различни хранителни навици, включително една, която е следвала т. нар. средиземноморска диета - богата на чай, орехи и специалното растение манкай.

Според резултатите от експеримента мозъкът може да старее по-бързо от тялото, особено при хора с диабет, високо кръвно налягане или възпаления. Това допринася за проблеми с паметта и предизвиква заболявания, сред които болестта на Алцхаймер.

Проучването установи, че тези от участниците, които са практикували средиземноморската хранителна диета, са демонстрирали по-бавно стареене на мозъка и по-ниски нива на протеини, свързвани често с възпаления, предизвикващи загуба на паметта.

Източник: БТА