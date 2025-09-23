Недостигът на лекарства в целия Европейски съюз (ЕС) е достигнал рекордни нива през миналата година.

Това са посочва в доклад на Европейската сметна палата (ЕСА), представен миналата седмица. В документа се посочва, че ситуацията се влошава, защото все още няма обща рамка за справяне с недостига и инструменти за съответствие в рамките на съюза. Според Клаус-Хейнер Лене от ЕСА липсата на достатъчни количества от някои лекарства в аптечната мрежа е постоянен проблем в целия ЕС, като честотата и тежестта на този недостиг са достигнал рекордни нива през 2023 и 2024 г. Той добавя, че това представлява проблем за пациентите, предизвикателство за здравните системи и е знак за стратегическата уязвимост на ЕС по отношение на доставките на медикаменти.

Кризи

Между 2022 г. и октомври 2024 г. националните органи са докладвали за 136 критични недостига на Европейската агенция по лекарствата (EАЛ). Едно лекарство може да бъде поставено в списъка на липсващите поради производствени проблеми, рязко увеличение на търсенето или решение на производител да го изтегли от пазара – всеки от тези фактори ограничава доставките временно или постоянно. Авторите на доклада подчертават, че недостигът не може да бъде решен на национално ниво и че са необходими действия на ЕС, които засега остават недостатъчни.

Една от основните пречки според доклада е фрагментацията на данните в целия ЕС, включително информацията за нивата на запасите, уведомленията за недостиг и одобренията на лекарства.

В момента всяка държава определя свои собствени правила за компаниите да уведомяват регулаторните органи за недостиг. В Белгия например производителите могат да чакат до деня, в който лекарството стане недостъпно, докато в Нидерландия те трябва да изпратят уведомление поне два месеца преди очакваната дата, на която вече няма да могат да доставят лекарства в рамките на две седмици.

Процес

Процесът е още по-сложен, тъй като производителите уведомяват своите национални органи, които от своя страна предават информацията в EАЛ.

През последните години, след като бе изправен пред ситуация, която не се подобрява, ЕС представи няколко предложения, насочени към по-добро предотвратяване и смекчаване на недостига, и това са Списъкът на ЕС с критични лекарства и Законът за критичните лекарства. В тях обаче няма механизми за прилагане, като например санкции, които биха позволили на Европейската комисия (ЕК) или ЕАЛ да гарантират спазването на задълженията за докладване от страна на индустрията.

Следващият пакет от фармацевтично законодателство, който в момента се обсъжда на ниво министри на здравеопазването, би могъл да наложи повече задължения на производителите да предоставят по-добри данни за своите вериги за доставки.

Людмил Христов