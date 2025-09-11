Е дно от най-неприятните неща е да бъдеш ухапан от комари, докато другите хора в дома ти остават напълно недокоснат.

Но учените са разбрали защо някои хора може да са по-привлекателни за кръвопийците от други - и всичко зависи от избора ви на напитка.

Екип от университета Радбауд в Нидерландия набрал 500 души на музикален фестивал, за да бъдат изложени на хиляди женски комари. Всички участници попълнили въпросник за своята хигиена, диета и поведение на фестивала, преди да поставят ръката си в специално изработена клетка, пълна с досадните насекоми.

Клетката имала малки дупки, така че комарите можели да помиришат ръката на човека, но не можели да стигнат до него, докато видеокамера записвала колко от насекомите се опитвали да ги ухапят.

Лошата новина за тези, които обичат да пият бира, е, че участниците, които обичат да я употребяват, са били 1,35 пъти по-привлекателни за комарите от тези, които не са го правили.

Насекомите също така са били по-склонни да се насочват към хора, които са спали с някого предната нощ, но избягват хора, които са носили слънцезащитен крем или наскоро са се къпали.

„Открихме, че комарите са привлечени от хора, които избягват слънцезащитни продукти, пият бира и споделят леглото им“, казаха изследователите. „Те просто имат вкус към хедонистите сред нас“, добавят те, пише Daily Mail.

Причините, поради които някои хора биват ухапвани от комари повече от други, остават до голяма степен загадъчни.

Сред участниците комарите показаха явна привързаност към тези, които пиеха бира, пред тези, които се въздържаха от течното злато.

„Привличането също беше заразно: участниците, които успешно примамиха друг човек в палатката си предната нощ, също се оказаха по-примамливи за комарите“, казаха учените, като обясниха този феномен с факта, че комарите обикновено започват да търсят кръв, като откриват въглеродния диоксид, който издишваме.

Въпреки това, кого решават да хапят – и колко често – по-вероятно се дължи на индивидуалните миризми, които биха могли да бъдат повлияни от концентрацията на алкохол в кръвта.