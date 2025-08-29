К абинетите в училища и детски градини ще бъдат заредени с капки за уши, антибиотични пасти и още около 20 медикамента от първа необходимост. Това става ясно от обществена поръчка за доставка на лекарства за здравните кабинети в училищата и детските градини на територията на Столичната община. Прогнозната й стойност е 500 000 лв. без ДДС.

Годност

В списъка фигурират 22 лекарствени изделия. Те трябва да притежават срок на годност не по-малко от 12 месеца от момента на доставката им. Продуктите трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за дозиране.

Сред медикаментите, които се необходими на лечебните заведения, са антибиотични пасти, лекарствен продукт за сърдечносъдова система, кортикостероиди, бронходилататори, антихистамини, нестероидни противовъзпалителни средства, спазмолитици, антисептици, витамини, хормони, минерални съединения, капки за уши, лекарствени средства против повръщане, активен въглен, кръвоспиращ продукт и т.н.

У нас има регистрирани 3656 здравни кабинети в детски градини и училища по данни на електронните регистри, водени от РЗИ, към 31 декември 2024 г. Това е посочено в проекта за Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети в образователните институции.

Фелдшер

Според него дейността в здравните кабинети ще се осъществява от лица с придобито висше образование по специалност „Медицина“ и професионална квалификация „лекар“ или от други медицински специалисти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“.

Откриването на здравен кабинет в държавни и общински детски градини и училища става със заповед на кмета на съответната община, а в частните детски градини и училища – с решение на собственика им. Закриването на здравен кабинет става само при отпаднала необходимост поради преустановяване на дейността на детската градина или училището.

Милена Димитрова