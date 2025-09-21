И зследвания показват, че пиенето на чай може да повлияе върху нивата на кръвното налягане. Проучванията разкриват, че чаят оказва влияние върху показателите на кръвното налягане. Високото кръвно налягане, известно още като хипертония, е сравнително разпространено заболяване с потенциално опасни последици, съобщи Mirror.

Без подходящо лечение то може да доведе до животозастрашаващи състояния, включително инфаркт и инсулт. Причината е, че оказва допълнителен натиск върху жизненоважни органи като сърцето и мозъка.

Добре известно е, че храненето играе ключова роля за регулиране на кръвното налягане. Особено прекомерният прием на сол значително го повишава, тъй като кара организма да задържа вода, създавайки допълнително напрежение в кръвоносните съдове.

Затова промяната на хранителните навици може да намали риска от високо кръвно налягане. А изследвания показват, че това може да бъде толкова лесно, колкото редовната консумация на чай.

Едно проучване, публикувано в Advances in Nutrition, разглежда 157 клинични изпитвания и 15 изследвания за влиянието на флаван-3-олите, съдържащи се в чая, върху човешкия организъм. Учените установяват, че приемът на 400–600 милиграма дневно представлява оптималното количество. В изследването се посочва:

„Освен това увеличаването на приема на хранителни флаван-3-оли може да помогне за подобряване на кръвното налягане, нивата на холестерол и кръвната захар. Най-силни доказателства има за някои биомаркери (например систолично кръвно налягане, общ холестерол, холестерол с висока плътност, както и динамиката на инсулина и глюкозата)“.

Изследването определя като отлични източници на флаван-3-оли: чай, ябълки, горски плодове и какао.

Една чаша чай осигурява приблизително 160 mg флаван-3-оли, което означава, че три чаши дневно са достатъчни за достигане на препоръчителния прием. Заключенията бяха приветствани от експертите от Консултативния съвет за чай (КСЧ).

Диетологът и представител на КСЧ д-р Кари Ръкстън заяви:

„За първи път от години така наречен „нехранителен елемент“ се препоръчва. Още по-важното е, че препоръката цели реално подобряване на здравето, а не просто избягване на дефицит – и най-хубавото е, че можем да постигнем тази цел, като просто се наслаждаваме на няколко чаши чай“.

„Според проучване, публикувано в Journal of Cardiovascular Pharmacology, флавоноидите подобряват функцията на кръвоносните съдове – наречена „ендотелна функция“ – която спомага за контрола на кръвното налягане. Чрез това действие богатите на флавоноиди храни като чай, горски плодове и ябълки могат да подкрепят сърдечно-съдовото здраве. Чаят, със своето високо съдържание на флавоноиди, е важна част от оптималната диета, особено за сърцето. Освен това той осигурява и полезна хидратация“, каза ученият и представител на КСЧ д-р Тим Бонд.

