310 000 българи ще пътуват за Съединението.

Това прогнозира директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов пред „Телеграф“.

Румен Драганов

Причината е, че петък е последният работен ден за тази седмица, а първият през следващата е вторник.

Така се оформят общо 3 почивни дни, а с още 4 дни отпуск се събират 9 дни за ваканция преди първия училищен звънец.

Част от пътуващите ще слеят почивните дни с 4 дни отпуск

Именно тези дни хората ще използват за последна морска почивка както в страната, така и в чужбина.

Очаква се от тези над 300 хил. българи 38 хиляди да отидат до съседна Гърция и Турция. Ще има и много нашенци, които ще използват почивните дни за Съединението за посещения на хижи и планински хотели, посочи Драганов.

за последно на море

За сравнение миналата година 350-380 хиляди българи са пътували за Съединението. Тогава празникът се падна в петък и заедно със събота и неделя се оформи дълъг уикенд.

Намаления

Голяма част от хората, които са планували пътуване, вече са направили резервации в места за настаняване. Сега е и най-изгодно за морска почивка, тъй като цените по морето падат. Колкото по на юг отивате, толкова по-евтини стават нощувките, допълни шефът на института.

От 1 септември цените на олинклузив пакетите в курортния комплекс „Слънчев бряг“ са драстично намалени от 30 до 50%. Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова пред БНР. От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита Слънчев бряг този сезон.

В Поморие пък цената е свалена от 228 на 178 лева. В нея са включени две нощувки на база ултра олинклузив в четиризвезден хотел.

От 100 на 50 лева е намалена цената на нощувката в хотел в „Златни пясъци“. За 120 лева пък може да изкарате уикенд в Китен за двама със закуска и вечеря.

Тапи

Освен у нас, сериозни намаления има и в Гърция.

Цените там са с между 30 и 50% по-ниски в повечето хотели. Така може да се запази двойна стая вместо за 100 за 50 евро, което за семейства с деца е изключително изгодно.

Трафикът към южната ни съседка започна още на 1 септември през нощта, когато огромни опашки се образуваха на Симитли и недоволни шофьори се оплакаха, че чакат часове, за да преминат.

Огромни задръствания по пътя към Гърция започнаха още на 1 септември.

Заради многото желаещи да отидат до курортите на южната ни съседка на магистралите вдигнаха бариерите, където се плащат тол такси, за да може движението да се изтегли.

Някои от чакащите за влизане в Гърция споделиха, че са стояли час на пътя при Симитли

Има и организирани екскурзии до Гърция на цени от 50 лева на човек в Кавала до 110 лева за двама за плаж в Аспровалта и Ставрос. В цената е включен транспорт с автобус, а тръгването е на 5 септември след 23 часа.

С концерти и фестивали ни коткат към крайбрежието

Морските курорти организират множество събития през септември, за да привлекат още туристи и сезонът да се удължи до края на месеца. Така например в Царево ще има от 1 до 9 септември художествен пленер и изложба на Никола Колев.

На 6 септември има и Рибен фест на пристанище „Мичурин“ с Deep Zone Project, Papi Hans и Ina Gayardi, а на следващия ден е празник на странджанската носия. От 5 до 7 септември пък Черноморец ще се огласи от звуците на българската народна песен и ще се разтресе от ритъма на фолклорните танци по случай фестивала „Странджа пее – Черноморец танцува“.

За феновете на снимките пък в Созопол вече има обособени селфи зони.

Нова селфизона в Созопол

Те са на централния плаж до „мидата“, яхтеното пристанище и до беседката на ул. “Морски скали” с гледка към островите Св. Иван и Св. Петър

Елена Иванова