Н ад 100 000 лева заплата е получил председателя на УС па АПИ инж. Йордан Вълчев през миналата година.

Това става ясно от декларацията му, публикувана на сайта на Антикорупционната комисия.

Вече 15 дни от АПИ и Регионалното министерство не отговорят на въпросите ни каква част от възнаграждението е от премии за "постигнати резултати", информира БНТ.

От декларацията на инж. Вълчев става ясно още, че само през миналата година той е успял да спести от заплатата си 75 хиляди лева.

Инж. Йордан Вълчев е назначен за председател на УС на АПИ на 20 ноември 2023 от регионалния министър в кабинета "Денков" Андрей Цеков.

През 2024 г. инж. Вълчев подава декларация в Антикорупционната комисия, от която става ясно, че за един месец и 5 дни като шеф на АПИ е получил общо 9 809 лева, след приспадането на осигурителните вноски.

декларацията на Вълчев

От обществената медия му задават въпроса:

-Инж. Вълчев, каква е вашата заплата и какво ДМС сте получили през миналата и първите 7 месеца на тази година, изпратили сме ви такива писмени въпроси доста отдавна, най-накрая очакваме да отговорите?

- "Съвсем съизмерима със средното ниво в България".

- Кажете конкретно, вие заемате висша публична длъжност?

Отговор няма.

На 13 май тази година инж. Вълчев подава декларацията си пред Антикорупционната комисия за доходите и имуществото, придобити през 2024 год. Декларира годишна данъчна основа от заплата на обща стойност 109 000 лева. Това прави по 9 083 лева на месец, след удържането на осигуровки.

С декларацията си при назначаването, както и с тази подадена през миналата година, инж. Йордан Вълчев декларира, че няма налични средства в брой, нито в банкови сметки.

В декларацията си от тази година е посочил, че вече има банкова сметка със 75 000 лева, чийто произход е от заплата.