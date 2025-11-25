С троителният сектор се оказва истински двигател на икономиката – през 2024 г. той е формирал цели 11% от БВП, изпреварвайки търговията и транспорта (9,6%) и финансовия сектор (6%), съобщиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи пред БГНЕС.

Работни места и заплати

Близо 156 400 души работят в строителството, което представлява 7% от всички заети в страната. Заетостта е нараснала с 5,1% спрямо 2023 г., а безработицата в сектора е спаднала с 34,3%.

Средната заплата на един отработен човекочас в строителството е скочила с 17,8%, докато общата средна брутна заплата за страната е нараснала с 12%.

Основен данъкоплатец и инвеститор

Строителните компании са и сериозни източници на държавни приходи – за година те са внесли 7,5 млрд. лв. под формата на данъци, като 2,3 млрд. лв. са за заплати, а 1 млрд. лв. за социални осигуровки.

Милиони нови квадратни метри

През 2024 г. в страната са построени над 2 млн. кв.м. нови жилища, а секторът продължава да влияе положително върху градската инфраструктура, доходите и заетостта.

Според експертите строителството не само движи икономиката, но и осигурява сериозен социален и финансов принос за държавата.