Н ад 270 млн. евро са предвидени за инвестиции в земеделските стопанства. Всички заявления за подпомагане, насочени към производство на биологични продукти, ще получат значителен приоритет при оценката и класирането в рамките на предстоящия прием през ноември. Държавата ще продължи да насърчава биопроизводството и в рамките на настоящия програмен период, защото то осигурява здравословна храна и създава трудова заетост в селските райони. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, цитиран от "Марица".

Той даде старт на грандиозен тридневен национален фестивал за биологично земеделие, който се проведе във Велико Търново. Сред официалните гости бяха зам.-земеделският министър д-р Лозана Василева, председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание Цвета Караянчева, кметът на Велико Търново Даниел Панов и др.

Старопрестолната столица събра от петък до неделя над 70 биопроизводители от цялата страна, между които и от регион „Тракия“, които бяха изложили „от пиле мляко“ в Парк „Марно поле“. Пресни плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти, млечни произведения, вина, сокове, хляб, халва, конфитюри, риба и хайвер, както и козметика - всички с биосертификати, са малка част от продуктите, които жителите и гостите на града успяха да дегустират безплатно и да си закупят. Интересът бе изключителен, а на централната алея, където основно бяха разположени шатрите с вкусотии, човек трудно можеше да се размине. Някои производители бяха свършили стоката си още първия ден и се наложи да правят спешни доставки.

„За мен е важно да имам личен контакт с производителите, да видя хората, които са вложили труд, за да ни произведат чиста храна, затова сме във Велико Търново да си купим истински продукти“, коментира варненец, дошъл от морската столица със семейството си специално за феста.

Висока оценка на проявата, с основна цел да насърчава екологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите, дадоха членовете на Българска асоциация биопродукти. Председателят Албена Симеонова отчете, че за първи път държавата, в лицето на Министерство на земеделието и храните отдава толкова голямо внимание на чувствителния бранш, което е голям стимул не само за настоящите биопроизводители в България, но ще даде хоризонт и на нови.

В приветствието си министър Тахов съобщи, че до момента у нас има над 5600 оператора със сключени договори за контрол, като общата площ – биологични и в преход, е близо 200 хиляди хектара. Той подчерта, че с одобреното трето изменение на Стратегическия план, в основната интервенция за подпомагане на биологичното земеделие, а именно „Биологично растениевъдство“, е увеличен размерът на средното ниво на дегресивните ставки за всички групи култури от 50 на 70 процента. Разработена и включена в Стратегическия план е нова интервенция „Биологично животновъдство“. Тя е с бюджет от 85 млн. евро и след одобрение от Европейската комисия интервенцията ще бъде приложена в рамките на кампания 2026 г., каза Тахов.

Той уточни, че в началото на следващата година ще стартира и мярката за инвестиции в преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на околната среда. В рамките на този прием с бюджет от над 70 млн. евро всички заявления за подпомагане с инвестиции за придобиване на активи, пряко свързани с преработка на биологични земеделски суровини, ще получат най-високия приоритет от 25 точки.

Земеделският министър каза още, че заедно с био сектора е изготвен Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г., с над 50 мерки за стимулиране, развитие и популяризиране на биопроизводството. „С подкрепата на Министерството и като част от тези мерки, всяка година български биопроизводители имат възможност да участват в национални и международни изложения, като „Биофах“ и „Зелена седмица“ в Германия. Там те представят своите продукти със специфичните си характеристики, с които страната ни традиционно се отличава – пчелен мед, вино, етерично-маслени продукти, билки, плодове и други“, допълни д-р Тахов.

Концерти и забавления за гостите

От Министерството на земеделието и храните се бяха постарали фестът да се превърне в истински празник и за участниците, и за гостите. В трите дни малки и пораснали деца истински се забавляваха с образователни игри и творчески арт работилници. За доброто настроение се грижеха циркови и акробатични артисти, мажоретки и илюзионисти, както и талантливите музиканти от детския духов оркестър Джуниър Бенд.

В забавния си стил Ути Бъчваров изнесе кулинарно шоу и приготви рекордна по размер биобаница на барбекю, а шеф Таньо Шишков демонстрира как се майсторят биодесерти.

При засилен интерес преминаха лекциите за здравословно хранене на д-р Енджи Касабие и Биляна Йотовска, както и шоуто на Ники Кънчев с игри и награди. Гвоздеят на феста бяха концертите на Васил Найденов и Владимир Ампов - Графа, които в две поредни вечери „взривиха“ препълнения летен театър до „Марно поле“.

Най-добрите си тръгнаха с награди от Био Фест 2025

В рамките на биофеста се връчиха и награди. „Биопроизводител на годината“ стана Владимир Кънев, собственик на пчелин с 250 кошера в района на Павликени.

Призът „Най-добро био предприятие“ отиде при „100 Процента Био“ ООД - Кюстендил. Община Троян бе отличена за иновативен подход в детското хранене чрез въвеждане на натурални биопродукти. За „Област с най-много биопроизводители“ бе излъчена област Бургас, където са регистрирани 396 биоператори. Награди получиха също Община Своге - за осигуряване на широк достъп до биопродукти в детското, училищното и социалното хранене през 2025 г., както и „Натюр БГ" - за най-добър био маркетинг на своите солети и енергийни барчета.