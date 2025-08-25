Б ългария е важна страна за Германия, но и за „Райнметал“. Връзките и взаимоотношенията, които имаме се дължат на нашите лични връзки. Заедно с България, „Райнметал“ ще построи най-малко два завода в България.

Радев с амбициозен ход: България влиза в отбранителния елит заедно с Германия!

Това заяви изпълнителният директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Дюселдорф, предаде БГНЕС.

Борисов информира, че Европейската комисия е информирана за двата проекта и средствата от страна на българската държава са гарантирани.

Първият от заводите ще бъде за артилерийски снаряди, там ще произвеждаме над 100 хиляди заряда съвместно в България, каза още Армин Папергер.

По думите му, бъдещото съвместно предприятие – за барут и за артилерийски снаряди, е изключително важен елемент за мунициите, които ще бъдат произвеждани в България по НАТО-вски стандарти, които ще допринесат и за позиционирането на България в НАТО и в света.

„Съвместно българското правителство и „Райнметал“ ще направят една обща инвестиция за производството на тези изключително важни елементи на стойност над 1 млрд. евро. Това е само началото на едно много успешно и бъдещо сътрудничество“, заяви Армин Папергер.

Бойко Борисов добави, че в рамките на следващите 3 седмици трябва да бъдат подготвени договорите за общото съвместно предприятие.

„Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода, най-големият в Европа“, каза още Борисов и изрази признателност към Папергер, че е избран теренът на ВМЗ за бъдещия завод.

Лидерът на ГЕРБ повтори, че заводът за 155-милиметровите снаряди, са изключително важни и за Българската армия, и за цяла Европа. Целта е 100 хиляди бройки капацитет на завода.

Борисов изрази благодарност към най-големия отбранителен концерн, че ще инвестира в България и съобщи, че се работи по следващ завод, за който медиите ще бъдат информирани когато разговорите са финализирани. Той ще бъде за производство на дронове.