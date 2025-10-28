100 лв. губи годишно всеки потребител за това, че не си връща парите от пластмасовите бутилки и кенчета заради липса на депозитна система, която България е длъжна да въведе от 2029 г. Сметката е твърде обща и числото може да достигне и 200 лв. Така отговори на въпрос на „Телеграф“ Николай Вълканов, шеф на Сдружението за модерна търговия, за това колко е загубата на всеки потребител от неизградената система за рециклиране на опаковки у нас.

Това стана по време на семинар за това колко и какво е загубила страната ни от отлагане на въвеждането на депозитната система. Събитието бе организирано от сдруженията на производителите на безалкохолни напитки, на пивоварите, на модерна търговия, на НПО „За земята“, а специален гост бе Анна Ларсон от RELOOP– международна неправителствена организация за изследване на системи за устойчиво управление на ресурсите.

Екология

Николай Вълканов уточни, че в сметката грубо влизат неполучените пари за опаковки, които се очаква да са 20 ст. на парче, също 12 лв. на човек, от парите, които България плаща към ЕС за нерециклираните отпадъци, към тях добавя и потенциално намаление на такса битови отпадъци, което от другата година ще трябва да се изчислява по нова схема. Според еколозите от „За земята“ България плаща 40 млн. евро към ЕС годишно за това, че не е въвела рециклирането. Данните сочат, че през 2024 г. сме изхвърлили над 1,4 млрд. бутилки, което е равно на обема на две катедрали като „Александър Невски“.

Изключен

Основен акцент на събитието е, че бизнесът е изключен от Министерство на околната среда и водите от работната група, която придвижва въвеждането на системата, въпреки изискванията на евродирективата, обясни Жана Величкова, изпълнителен директор на производителите на безалкохолни напитки. Анна Ларсон коментира, че когато държавата изземва функциите на бизнеса, има конфликт на интереси. Иван Кръстев, шеф на УС на пивоварите, заподозря, че това ще е поредната легална схема за източване на бюджета. Минимум 54 млн. евро ще струва първоначалното установяване на системата, от изграждане на центрове, складове, машини за приемане на опаковките, сочат разчетите.

Светлана Трифоновска