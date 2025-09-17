К итайска авиокомпания започна да продава билети за най-дългия директен полет в света.

От декември China Eastern Airlines планира да оперира 29-часов полет от столицата на Аржентина, Буенос Айрес, до Шанхай.

Полетът ще се извършва с Boeing 777-300, един от най-големите самолети в света, но разстоянието от 12 000 мили (19 312 км) означава, че ще се наложи да се направи кацане по средата на пътуването.

Полетът има двучасово спиране в Окланд, Нова Зеландия, но не изглежда, че пътниците ще имат възможност да слязат от самолета и да си разтъпчат краката.

Билетът за полета също няма да е евтин. Еднопосочните билети за икономична класа през декември се рекламират на уебсайта на China Eastern на цена между 1538 и 2270 долара.

А ако искате да летите в бизнес класа, за да се насладите на плоско легло по време на дългия полет, това ще ви струва най-малко 5000 долара.

Междувременно обратният полет от Шанхай до Буенос Айрес е малко по-бърз, благодарение на преобладаващите ветрове на голяма височина, като се очаква той да отнеме около 25 часа и половина.

И двата полета ще се извършват два пъти седмично. Понеделник и четвъртък ще се лети от Шанхай до Буенос Айрес, като обслужването на линията започва от 4 декември 2025 г. Най-дългият директен полет в света – от Буенос Айрес до Шанхай, обозначен като China Eastern 746, е насрочен за вторник и петък.

Той ще бъде с три часа по-дълъг от настоящия рекордьор, полет 897 на Air China, който пътува от Пекин до Сао Пауло през Мадрид.

Съществува и разлика между директни полети и полети без междинно кацане.

Singapore Airlines държи титлата за последното, като пътуването от Ню Йорк до Сингапур отнема почти 19 часа.

Въпреки това, този рекорд също ще бъде подобрен през 2026 г., когато австралийската авиокомпания Qantas ще пусне два директни полета до САЩ и Великобритания.

Под името „Project Sunrise“ Qantas планира да лети с Airbus A350-1000 директно между Сидни и Ню Йорк и между Сидни и Лондон.

Маршрутът до Ню Йорк ще бъде с около 640 км по-дълъг от този до Сингапур. Но маршрутът до Лондон ще счупи рекорда с почти 17 059 км.

Пътуването ще отнеме около 20 часа, което ще спести до четири часа от сегашния график, който включва междинно кацане в Сингапур.

Първият самолет за линията се планира да бъде доставен през 2026 г.

*Източник: Business Insider