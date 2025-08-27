Парцелът за над милион е обрасъл с храсти и дървета / В тази атрактивна сграда се намира апартаментът за 600 бона

500 квадрата парцел за застрояване, който в момента е обрасъл с бурени, дървета и храсти, се продава за 1,2 млн. лева в квартал „Манастирски ливади-изток“.

Офертата е публикувана в портала за продажби на Националната агенция за приходите. Парцелът, през който минава и вада, се продава от НАП на търг с тайно наддаване. Посочената цена от над 1,2 млн. лева е началната и от нея започва наддаването.

Квартал „Манастирски ливади“ е един от най-търсените за строителство в момента. Тристайни жилища там вече вървят по половин милион евро, така че бъдещият инвеститор, който се сдобие с парцела, лесно ще си избие инвестицията.

Апартамент

600 000 лева начална цена иска приходната агенция за друг интересен имот – апартамент в старинна сграда във Варна. Жилището е с площ 95 кв. м и се намира в много атрактивен район на няколко преки от Приморския парк и градския плаж. Търгът за този апартамент ще се проведе на 26 септември, а огледи могат да се правят в периода 15-19 септември.

НАП е извадила на тезгяха и няколко атрактивни автомобила.

Коли

Най-скъпият лек автомобил на тезгяха е „Хюндай“, модел Palisade, за който приходната агенция иска минимум 82 000 лева. Търгът за мощната кола се провежда на 24 септември. Огледите на автомобила, който се намира в Пловдив, се извършват между 9 и 15 септември.

НАП продава и бяло БМВ с кожен салон за 63 048 лева. Колата има климатроник, мултифункционален волан, подгряване на седалките, навигация, бордови компютър, адаптивни светлини, безключово палене и много други екстри, типични за модела.

Друг скъп автомобил за продан е БМВ от 2018 г., за който приходната агенция иска минимум 50 000 лева.

София Симеонова