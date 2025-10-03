Л егендарен модел „Порше“ от 2014 г. и с мощност 412 киловата (553 конски сили) продава Националната агенция за приходите на търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 22 октомври.

Цената, от която тръгва наддаването, е рекордна – 238 840 лева. Поршето се намира в подземния паркинг на НДК. Това става ясно от портала за продажби на НАП, където е качена обявата.

Поршето може да се види в подземния паркинг на НДК.

Моделът е „911 Турбо“ – един от емблематичните спортни автомобили на „Порше“. За нов цената започва от 430 000 лева. На старо 10-годишен автомобил от тази марка може да се закупи горе-долу на цената, искана и от НАП. Проблемът с обявата на данъчните обаче е, че поршето, което те продават, е за сериозен ремонт. В офертата е уточнено, че биелата е пробила двигателя и скоростната кутия има нужда от ремонт, защото включва само на първа и втора скорост. Автомобилът има парктроник, ел. огледала, кожен салон, а гумите не са нови. Без забележки по външния вид, уточняват още данъчните и допълват, че има сключени застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“.

Дело

Автомобилът, който се продава, е бил собственост на еднолична фирма на бизнесмен от София, а НАП му го е отнел заради данъчни задължения. Изпълнителното дело срещу него е още от 2015 г. Бизнесменът е оспорил в съда начислените му от НАП лихви, като е претендирал, че те са погасени по давност. Магистратите обаче отсъждат в полза на данъчните. Установените задължения са по законите за ДДС, корпоративно подоходно облагане и данъците върху доходите на физическите лица.

Освен с поршето си бизнесменът ще се прости и с автомобил БМВ от 2008 г., който също му е отнет от НАП по това изпълнително дело и е предложен за продажба. Наддаването за возилото започва от 5900 лева.

София Симеонова