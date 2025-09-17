Д о 5000 лева стига глобата за продажба на домашно вино, което е предназначено само за семейна консумация. Това става ясно от нов проект на Закон за виното и спиртните напитки, пуснат за обществено обсъждане от земеделското министерство.

Въвежда се ограничение за произведеното количество домашно вино за семейна консумация. Таванът ще бъде до 500 л годишно за едно домакинство. Досега имаше ограничение производители физически лица да преработват до 1000 кг грозде годишно, което обикновено дава около 700 л напитка.

Ограничение

Ограничение е предвидено и за домашната ракия за семейна консумация– до 30 л годишно. Такъв таван реално има и сега и той е по линия на Закона за акцизите. Той допуска за собствена консумация да си варим до 30 л ракия годишно, като платим акциз наполовина от стандартната ставка. По принцип продажбата на домашна ракия и сега е строго забранена.

Законът установява специфични определения и изисквания за ракия, мастика, както и дестилатите за тяхното производство. Тези определения подчертават традиционния характер на българските напитки и по-специално на ракията.

Етикети

Производители и търговци, които искат да ни пробутат евтина ракия за специална, ще бъдат глобявани с 30 до 50 хиляди лева. Изискванията за етикетирането на вида ракия не се променят. Отлежала е ракията, съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 6 месеца.

Стара е ракията, отлежавала поне 3 г. Етикет „специална“ ще се слага само на алкохол, произведен по специална технология. Думата „резерва“ обозначава ракия, произведена от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 5 години, а за “специална резерва” - не по-малка от 10 години.

София Симеонова