М инистерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40 на сто. Така общо държавният дълг става близо 16,5 млрд. лв. при таван от 18,9 млрд. лв. за 2025 г.

Това е десетият аукцион за пласиране на държавен дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 г., с което бе набран нов дълг за 2,4 млрд. лв. Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бяха пласирани облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли – за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Дефицит

Сумата на новия дълг е значително по-висока от необходимите средства за покриване на планирания бюджетен дефицит от 6,4 млрд. лв. плюс изплащането на стар дълг, чиито падежи са през тази година. По тези две пера на правителството са нужни около 12 млрд. лв. Управляващите обаче заложиха рекорден нов дълг в бюджета за тази година от 18,9 млрд. лева.

Разликата от близо 7 млрд. лв. ще бъде използвана за капитализацията на десетина държавни дружества, сред които ББР, БЕХ, „Напоителни системи“, „Терем“ и др. Възможно е обаче част от допълнителния дълг да отиде за покриване на по-голям от планираните 3% дефицит в бюджета.

Дарения

Българският бизнес засега отказва да помага със запълването на дефицита в държавен бюджет чрез новата възможност – дарения под формата на доброволни вноски. Това става ясно от отговорите на Министерството на финансите (МФ) на въпроси от Economic.bg. Напомняме, че с държавния бюджет за 2025 г. бе дадена възможност на фирмите да правят доброволни вноски към хазната, които да се използват за финансирането на публични инвестиции. Законопроектът предвижда внесените суми да се признават за данъчни цели при определяне на корпоративния данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).