Р азмерът на данък имот трябва да се повиши в следващите 12-18 месеца. Това препоръчват в доклад, посветен на общинските финанси в България, на Световната банка, анализиран от Института за пазарна икономика.

Според авторите на анализа първата необходима стъпка е да се актуализира данъчната база и да се сложи край на натрупването на изоставане спрямо пазарната реалност. Това означава еднократно повишаване на базовата стойност на квадратен метър в националната формула, за да се навакса част от натрупаната разлика, както и паралелно преначертаване на зоните в големите и средноголемите градове.

Компоненти

Анализът на Световната банка установява, че данъчната основа е административна и статична, не следва цените, както и разликата между квартали и типове имоти. Облагането се изчислява върху базова стойност на квадратен метър и набор от коефициенти за зона, инфраструктура, характеристики, етажност и износване на конкретния недвижим имот.

Компонентите обаче не се индексират автоматично и практически не са обновявани от 2009 г., посочва се в анализа. В резултат пазарът на недвижими имоти се развива, цените растат, а данъчната основа и приходите на общините тъпчат на място.

Изоставане

В София данъчните оценки изостават средно между три и половина и четири и половина пъти спрямо реалните цени, като в най-търсените квартали разликата стига пет–шест пъти. В Пловдив и Бургас типичният разрив е около три–три и половина пъти, в някои морски общини – до четири пъти.

Сходни жилища често плащат много различен данък само защото са попаднали в остарели зони или в коефициенти, които вече не отразяват реалността на пазарната среда. Системата е допълнително отслабена от широки универсални преференции – най-вече 50% отстъпка за основно жилище и пълно освобождаване под прага на данъчната оценка, но не са диференцирани според дохода на домакинството.

Анализът посочва, че приблизително една трета от потенциалния имотен данък не постъпва в общините заради подобни облекчения.