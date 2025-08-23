О нлайн търговци цакат потребители с разходи по връщане на стока дори когато се касае за рекламация. Това показа проучване на „Телеграф“ в сайтове на различни търговци по повод казус на дама от София.

Тя поръчала спортен комплект, но при отварянето на пратката установила, че има дефекти по материята. На страницата на търговеца прочела условията за връщане и изпратила уведомление, че стоката има дефект. Търговецът обаче е написал в условията изрично, че разходите за куриер за връщане са за сметка на потребителя. За да си спести разхода за транспортиране, дамата попитала на посочен на сайта телефон дали няма възможност да върне стоката в някои от физическите обекти.

Служителката обаче й отговорила, че няма такава възможност и практика и трябва да я изпрати с куриерска фирма. Така дамата е била принудена да плати 9,76 лева куриерска такса. Тя сподели, че купила въпросния комплект, тъй като сега бил с намаление 15%, а на практика не е спечелила от промоцията и в крайна сметка без стока е била на минус разхода за куриера.

Разход

Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите!“ коментира, че когато потребителят упражни правото си на отказ от покупка през интернет на основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, той не е длъжен да посочва причина за отказа си и не дължи обезщетение, неустойка и каквито и да е разходи с изключение на преките разходи за връщането на стоките.

Дори и този разход може да отпадне за клиента, ако предварително в общите си условия търговецът се е съгласил да ги заплати или пък не е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя. Също така при рекламация, търговецът няма право да отказва тя да се направи във физически обект, допълни Руменова.

Права

При упражнено право на отказ търговецът трябва да възстанови всички получени от потребителя суми, включително разходите за доставка. Срокът за това е 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора или най-късно, когато е получил стоката обратно.

При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки.

Елена Иванова