Ц ените на застраховките е възможно да се повишат в следващите месеци при промяна на някои от факторите, които им влияят.

Това каза в интервю за БТА председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Николай Станчев.

„На първо място са факторите, свързани с повишаване на щетимостта - например зачестяването на природни бедствия при имущественото, автомобилното и земеделското застраховане, увеличеният брой пътнотранспортни произшествия при автомобилните застраховки или по-високата заболеваемост при здравното застраховане“, каза Станчев. По думите му другата група фактори са свързани с икономическата среда - общата инфлация, нарастващите разходи за персонал. „По-високите цени на резервни части и ремонтни услуги например се отразяват на ценовата динамика при автомобилните застраховки. В здравното застраховане съществено влияние оказва повишението на цените на медицинските услуги. Ако има движение при някои от тези фактори, е възможно това да се отрази върху цените на съответните застраховки“, обясни Станчев.

Сложно

Николай Станчев коментира и темата за застраховките при тротинетките. „Ситуацията с тротинетките е сложна поради няколко причини. Все още няма регламентиран процес по регистрация на тротинетките, което е предпоставка за сключването на този вид застраховка. На второ място законодателят е определил, че застраховката трябва да се сключи по същите правила и при същите изисквания като застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Не е отчетено обаче, че част от тези изисквания не са съотносими към тротинетките - напр. стикерът и зелената карта, които според нас не са необходими за целите на застраховката на тротинетките. Смятаме също така, че е необходимо да се регламентира по-детайлно и как ще се извършва контрол върху това дали тротинетките имат сключена застраховка“, посочи председателят на АБЗ.