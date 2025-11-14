М инистърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия „Лукойл“. Това стана ясно след свикания от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността. По-късно Министерският съвет прие решение, с което го назначи на поста.

Той беше свикан, след като в „Държавен вестник“ беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Държавата поема „Лукойл“!

Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

Кой е Румен Спецов

Румен Спецов е изпълнителният директор на НАП. Той е с дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.