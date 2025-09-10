П осрещането на новата 2026 година в Сърбия излиза 500 лева/255 евро, а цената е за пакет от две нощувки с две закуски и две празнични вечери. Офертата важи при ранни резервации до края на септември в 3- или 4-звезден хотел, показа проверка на „Телеграф“.

Освен приемливите цени за доброто настроение на гостите се грижи оркестър на живо, често пъти се сменят и по два отделни бенда.

Изобилие

Закуските са на блок маса в ресторанта на хотела, а двете празнични вечери са разположени в реномирани ресторанти или в самия хотел според различните оферти и възможности на домакините. В началото на септември вече се правят първите резервации и в края на месеца почти не остават места. Това е поради вече традиционно изключително големия интерес от страна на българите, признаха за „Телеграф“ туроператори.

Причината е в изобилието на двете празнични вечери – 31 декември и 1 януари, които включват напитки без лимит, два вида салати и три вида месо, отделно са ордьоврите и десертите. Музиката на живо пък започва още часове преди настъпването на новата година и приключва в ранни зори.

В Сърбия няма практика персоналът да светка лампи и да гони клиенти. На следващия ден - 1 януари, има т.нар. реприза, което е втора новогодишна нощ, в която получаваме още от същото и е традиция при западните ни съседи.

Посрещане

„Всяка година сърбите се подготвят да посрещат българите и много ни уважават като клиенти. Все повече наши сънародници предпочитат Сърбия, защото освен достъпните цени получават и високо качество на услугата“, коментира за „Телеграф“ един от големите турагенти, опериращ в западната ни съседка.

„Оркестрите се подготвят и специално за българите с най-актуалните хитове в България, популярни и в Сърбия“, обясни туроператор.

Преди години посрещаха гостите с „Васко Жабата“, а сега продължават да изпълняват българския вариант на „Луда по тебе“, любим на тенис звездата Новак Джокович, както и почти целия богат репертоар на Краля на Балканите Азис.

Сред най-търсените са оферти за Нова година в Ниш, Пирот, Лесковац, Парачин и Вранячка баня. За Белград и Нови Сад също има голям интерес, но там цените вече са почти двойно от това, което предлагат комшиите близо до границата.

Захари Белчев