М естата за паркиране в сгради или към тях стават самостоятелни обекти с индивидуален идентификатор. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията, внесени в Народното събрание от депутати от „Демократи за силна България“ (ДСБ).

С промените се решава дългогодишен проблем, засягащ над един милион български граждани, а именно липсата на ясен правен статут на паркоместата в сградите. А именно това, че от средата на деветдесетте години местата за паркиране непрекъснато се увеличават.

Заради пренаселването на някои райони и въвеждането на платено паркиране и пазарната стойност на тези обекти се вдига, като в някои случаи стига стойността на обитаемите части от сградата.

Положение

В момента собствениците на паркоместа се сблъскват с архаична нормативна база, която ограничава правото им да се разпореждат с тях безпрепятствено. Не могат да ги продават, наследяват, даряват, ипотекират или използват като пълноценен имот. С измененията собствениците им ще могат да се разпореждат с тях.

„Предложението ни е паркоместата да получат статут на самостоятелни обекти на собственост, с индивидуален идентификатор в кадастъра и отделна имотна партида в имотния регистър. Така всеки собственик ще може да се разпорежда с тях по същия начин както с гаражи и апартаменти“, заяви Йордан Иванов, заместник-председател на ДСБ и вносител на законопроекта.

Цел

Инициативата стъпва върху разработки на водещи български юристи след 2010 г. и цели да се постигне широк политически и експертен консенсус отвъд партийните интереси. ДСБ ще потърсят подкрепата на правните експерти от всички парламентарни групи, за да бъде решен този стар и системен проблем в защита на правата на гражданите.