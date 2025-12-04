- Г-н Велев, доволни ли са работодателските организации от развитието с бюджета?

- Да, има надежда. Остава всъщност много малко. Но е важно все пак да видим на хартия всичко това, което го говорихме. Това, което предстои в четвъртък (днес – бел. ред.), е двустранна среща между работодатели и синдикати. Да се опитаме да изгладим между нас останалите противоречия. В петък се очаква вече да има заседание на комисията по бюджет и финанси към Тристранката. Следващата седмица ще се проведе и самият Тристранен съвет.

- Какво е договорено и какво остана да се договори?

- Договорено е отпадане на увеличението с 2 процентни пункта на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“. По това вече не се спори. Договорено е отпадане на увеличението на данъка върху дивидента. Третото, което е договорено, е отпадане на въвеждане на задължително ползване на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговските обекти), одобрен от НАП. Калкулирани са ефектите, до които биха довели тези три решения, и то по начина, по който ги е заложило Министерството на финансите. Това допълнително подобрява салдото.

- Защо?

- Защото тези допълнителни приходи от СУПТО и увеличения данък дивидент всъщност няма да се съберат според нас. Но ние за целите на калкулациите взимаме тези числа, които МФ е заложило. Тоест при компенсирането на тези отпаднали приходи с реални ограничения в разходите ние ще имаме допълнително подобряване на салдото със стотици милиони. И то средносрочно, не само за следващата година.

- По какво друго има съгласие?

- По това, че трябва да се отвържат заплатите в бюджетната сфера за редица сектори – отбрана и сигурност, във висшите училища, здравеопазването, съдебната власт, от средната брутна работна заплата за страната. По това вече не се спори. Това е решителна мярка, която ще предотврати катастрофата, за която ние предупреждаваме от момента, в който се въведоха тези автоматични механизми.

- С колко ще се подобри салдото с отпадането на тези автоматични механизми?

- С 653 млн. евро само за следващата година. Това компенсира напълно отпадането на увеличението на осигуровките, че даже и увеличението на максималния осигурителен доход до 4430 лева, както е в средносрочната прогноза, а не до 4600 лева.

- В тези 653 млн. евро взето ли е предвид регулярното увеличение на заплатите в бюджетния сектор?

- Не. Ние калкулираме мерки и изчисляваме общ ефект от 2,2 млрд. икономии при 1,2 млрд. по-малко приходи. Тоест получаваме една разлика от 1 милиард лева, която може да послужи за подобряване на салдото и за разумно увеличаване на заплатите в бюджетния сектор.

- Какво е разумно увеличение на заплатите според вас?

- Това, което изпреварва инфлацията за последните години. И най-добре е да се вземат последните две години. Тоест последното увеличение на заплатите, което е направено за 2025 г., и това, което се планира за 2026-а. И да го съпоставим с инфлацията през 2025 г. и с прогнозната за 2026-а. И там, където увеличението на заплатите, извършено тази година, надвишава двойно инфлацията за тези 2 г., просто не трябва да се увеличават с никакви проценти заплатите. Защото те са увеличени вече два пъти повече от инфлацията. А в недофинансирани бюджетни сектори, където няма такова изпреварване на инфлацията, там може да се говори вече за увеличение на възнагражденията. Нормално е да се говори за 6,4% увеличение, а не с 10%. Защото ръстът на брутния вътрешен продукт по номинал – тук е включена и инфлацията освен реалния растеж, е с 6,4%. Това е, което се прогнозира за следващата година. Ако не искаме да влошаваме картината, възнагражденията не бива да растат с по-голям темп, отколкото е ръстът на БВП, където са включени инфлацията и производителността.

- Кои са тези недофинансирани сектори?

- Синдикатите имат този списък – НОИ, Агенция за социално подпомагане... Те изчисляват потребности от порядъка на 60 млн. евро при 10% увеличение, а не при 6,4%, което е по-нормално. Но виждате, че в нашите разчети махаме 653 млн. евро, а търсим само 60 млн. евро, тоест 10 пъти по-малко. Има много други резерви, върху които работодателите акцентираха, и те са в тази сума от 2,2 млрд. икономии. Това е оптимизиране на текущите разходи за издръжка на държавното управление. Говорим за задържане на тези разходи на нивото от 2025 г. Само оттук 480 млн. евро може да се съкратят в разходната част – като не се увеличават разходите за издръжка или се увеличат най-много с темпа на инфлация.

- Къде другаде могат да се съкратят разходите?

- Съкращаване на 5500 трайно незаети щатни бройки в държавната администрация. Това са още близо 140 млн. евро. В капиталовата програма има сериозни резерви – само от дублираните проекти са 255 млн. евро. Има и много сериозни резерви от „разходите за смърт“ - нека така да ги наречем разходите за отбрана и въоръжаване. Тези „разходи за смърт“ са надути с 1 милиард евро плюс още 3 милиарда евро средносрочно. Оттам има много голяма възможност за оптимизиране на разходите и избягване на това заробване на следващите поколения в дългове, харчейки сега пари за смърт.

- Какви въпроси останаха дискусионни?

- Със синдикатите остана отворен въпросът за максималния осигурителен доход. Ние настояваме да се спази средносрочната прогноза и той да се увеличи до 4430 лева, а не на 4600 лева. Позицията на синдикатите е, че той трябва да расте с ръста на средния осигурителен доход, защото това било пазарна стойност. Да, ама не – ръстът на средния осигурителен доход не е пазарен, той е административно обусловен от административния ръст на минималната работна заплата. Тоест ние административно сме качили минималния, а оттам и средния осигурителен доход и казваме – дайте сега да увеличим със същия процент и максималния осигурителен доход и да изгоним висококвалифицираните специалисти и бизнесите с висока добавена стойност от страната. Също така въобще не можем да приемем връщане на праговете – на минималните осигурителни доходи. Синдикатите сега административно предлагат да се запишат едни числа, тоест да се върнем отвъд плановата икономика. Няма такива прагове в нито една страна с пазарна икономика. Това въобще не бихме го дискутирали. Хората трябва да бъдат осигурявани на реалните им доходи. За това има и разпоредба в Наказателния кодекс – че е престъпление укриването на осигуровки. А тук какво искаме да кажем – осигуряваш се на минимален праг, а другото – под масата в плик? Това е такава глупост, че не си заслужава да се коментира.

- МФ къде стои в тези преговори между вас?

- Това, което сме се разбрали, МФ го е приело. По това, което спорим, МФ ще видим какво ще направи, ако със синдикатите не се разберем.

- Синдикатите настояват за 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера. По този въпрос ще говорите ли с тях?

- Да. Това е много съществено за възстановяване на справедливостта в обществото. Не може да поправиш дисбалансите, за които синдикатите говорят, като увеличаваш на всички заплатите с 10%. Ако го направиш, значи запазваш дисбалансите и ги качваш на едно по-високо ниво, откъдето по-трудно могат да се поправят. Тези дисбаланси всички ние ги виждаме – с тези 50, 70 процента увеличени заплати, с главозамайващи числа като разход за труд на месец на човек в някои сектори – отбрана, сигурност, съдебна система... Тези сектори, където са били увеличени заплатите с 50, 70%, сега малко да изчакат да ги настигнат другите.

- Малко встрани от тези разговори останаха някои социални мерки като увеличаване на обезщетението за втората година майчинство...

- Ние възразихме срещу това насърчаване на майките да стоят вкъщи, вместо да се правят детски ясли и градини, и да се насърчат майките да продължат кариерното си развитие. Но сега не сме го сложили на масата, защото е такъв етапът. Не може да ескалираме исканията. Но това, което е много важно и е на масата, е отвързване на социалните плащания от минималната работна заплата. Защото те не са плащания за труд. И тук особено голям бич е тази пандемия с инвалидните пенсии и злоупотребите там. 800 000 инвалиди ли има в България? Като гледаме ръста на тези случаи, можем да преценим, че злоупотребите лавинообразно нарастват.

- Не трябва ли да се постави на масата и въпросът за административна реформа?

- Ние имаме с една четвърт повече хора на бюджетна издръжка като процент от всички работещи хора спрямо средното в ЕС. А в системата сигурност – с една трета. Тоест там всеки трети трябва да бъде съкратен, ако искаме да достигнем средното равнище в ЕС. Диспропорциите са огромни. Говорим за съкращаване на разходи, които са много по-безболезнени. Примерно – хора, които са се пенсионирали и са си взели 20-те заплати, но продължават да работят и получават и пенсия, и заплата. Те трябва да бъдат поетапно съкращавани. На тяхно място да правят кариера младите хора. Тези въпроси стоят на масата. Сега ситуацията след протестите дава възможност някои от тези мерки да бъдат предприети. И обратно – при липса на редовно правителство бихме стигнали до предизборна ситуация и ширещ се популизъм в парламента, където всеки ще наддава отново за народната любов. И на тази шейна, на която всъщност ни качи Асен Василев и се пързаляме към пропастта, ние ще ускорим това пързаляне. Тоест да се сваля правителство, без да имаме приет бюджет за следващата година и да се прави бюджет от служебен кабинет без мнозинство в парламента, без да е ясно кой носи отговорност, е пагубно за страната. Ето защо ние, включително с протести, настояваме бюджетът да бъде поправен, така че да не заробваме следващите поколения в дългове, които днес ги изсипваме в пясъка в нереформирани системи и ги изяждаме в ресторантите.

- Кога ще бъде поставен въпросът за промяна на механизма за минималната заплата?

- За следващата година сме приели да не я оспорваме. Но механизмът да се развърже още сега. Тоест като компромис от работодателите запазваме определената минимална заплата за следващата година, въпреки че тя е неправилно определена. Тя е много над възможностите на икономиката и води до деформации на пазара на труда и до други отрицателни явления. Води до там, че изземва доход от хората с висока и средна квалификация и се дава на тези без квалификация. Въпреки това мир да има, ние приемаме да не поставяме този въпрос. Но още сега, утре, вдругиден, другата седмица да се отмени тази разпоредба в Кодекса на труда, която фиксира минималната работна заплата като половината от брутната средна. Това е в противоречие с европейската директива и с конвенцията на Международната организация на труда. И е в противоречие със здравия смисъл. Това е абсолютна глупост, която веднага трябва да бъде отменена и да не действа за 2027 г. По това вече всъщност никой не спори.

- Работодателите бяха първите с критики към бюджета. Очаквахте ли всичко това да прерасне в такива големи протести?

- Протестите дават сила на нашата позиция, която е правилна. Тя не е екстремистка, а е умерена и е напълно реалистична. Тя подобрява не само бюджета за следващата година, а средносрочно фискалната рамка. Тя прави сериозно усилие да ни свали от шейната, на която ни качи Асен Василев и с която се пързаляме към пропастта.

Това е той:

Васил Велев e роден на 1 април 1959 г.

Изпълнителен директор на „Стара планина холд“ АД и председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

През 1977 година завършва с отличие 133-то СОУ в София

Завършва като първенец на випуска Школата за офицери от резерва при Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия, специалност „Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно в офицерски чин

През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“ на ТУ в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска

През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие и управление“

София Симеонова