Ш окиращото решение на Хулио Веласкес да излезе с резервите срещу Славия се оказа огромна грешка и „сините“ логично загубиха с 0:2. Всичко се реши още през първата част, когато точни бяха Исак Соле, а Никола Серафимов си отбеляза автогол.

Испанският треньор остави цели 8 титулярни футболисти на пейката. Това бяха Майкон, Кристиан Димитров, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Евертон Бала, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, което в крайна сметка се оказа фатално за „сините“.

Срещата започна равностойно, но около 15 минути след началото на мача Левски на два пъти бе близо до гола. Първо удар на Рилдо мина покрай гредата, а след това при заучено положение Асен Митков стреля много точно, но Леви Нтумба с върха на пръстите изби в ъглов удар.

В 22-ата минута Славия откри резултата. Тогава Асен Митков загуби топката в половината на „сините“ и Мохамед Досо изведе Исак Соле сам срещу Вуцов, който откри. Определено обаче останаха съмнение дали Досо всъщност не фаулира Митков, но сигнал за фал не последва. Иначе голмайсторът Соле беше трениран от Станимир Стоилов в Гьозтепе, но се върна при „белите“, след като получи тежка контузия.

Пет минути по-късно домакините стигнаха до второ попадение. Тогава Янис Гермуш изведе Емил Стоев в наказателното поле, който преодоля Вуцов, но ударът му срещна пътя на Серафимов, който прати топката в собствената си врата.

До края на първата част „сините“ се опитаха да намалят, но удар на Марин Петков бе отразен от Леви Нтумба. В 53-ата минута Оливер Камдем беше близо до попадение след мощен изстрел, но някак си вратарят на Славия спаси. Дългоочакваните смени от феновете на Левски дойдоха чак след час игра, като на терена влязоха Сангаре, Бала и Майкон, а излязоха Рилдо, Фабио Лима и Кристиан Макун.

Това обаче не даде нужния резултат и Славия дори можеше да стигне до трето попадение, но Светослав Вуцов изби мощен изстрел на Янис Гермуш. В 83-ата минута Леви Нтумба изби удар с десния крак на Майкон, а по-късно – и на Сангаре. Ради Кирилов можеше да накаже бившия си тим, но не уцели вратата, а в самия край Евертон Бала не успя да засече остро центриране на Рупанов.

След този резултат „белите“ са 7-и с 27 точки, докато Левски остава лидер, но вторият ЦСКА 1948 е на 5 точки, а шампионът Лудогорец – на 8.