Б ългария е една крачка по-близо до гигантския транш от 1,6 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след като Европейската комисия одобри третото искане на страната за плащане.

ЕК отчита, че България е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции, обхващащи ключови сфери като цифровизацията, зеления преход, научните изследвания, здравеопазването и модернизацията на предприятията.

Общо 48 от 50 етапа са успешно завършени, което означава сериозна стъпка към икономическо възстановяване и устойчив растеж.

Сред най-значимите мерки са:

Забрана на нови въглищни инсталации

Ограничаване на CO₂ емисиите

Развитие на възобновяеми енергийни източници

Повишаване на привлекателността на здравната професия

Но не всичко е розово – два етапа все още не са изпълнени: създаване на орган за борба с корупцията и въвеждането на законови промени за отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор. ⚠

Заради това ЕК предлага временно задържане на част от плащането, докато страната работи по неизпълнените мерки.

След положителна оценка от Икономическия и финансов комитет и официално решение на ЕК, плащането за вече одобрените етапи ще бъде извършено. България разполага с шест месеца, за да завърши останалите мерки и да освободи остатъка от средствата.

Общият бюджет на българския ПВУ е 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства от ЕС, които ще подпомогнат инвестиции и реформи за години напред.