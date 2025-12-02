Б ългария е една крачка по-близо до гигантския транш от 1,6 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след като Европейската комисия одобри третото искане на страната за плащане. 

ЕК отчита, че България е изпълнила 22 реформи и 19 инвестиции, обхващащи ключови сфери като цифровизацията, зеления преход, научните изследвания, здравеопазването и модернизацията на предприятията. 
Общо 48 от 50 етапа са успешно завършени, което означава сериозна стъпка към икономическо възстановяване и устойчив растеж.

Сред най-значимите мерки са:

  • Забрана на нови въглищни инсталации
  • Ограничаване на CO₂ емисиите
  • Развитие на възобновяеми енергийни източници
  • Повишаване на привлекателността на здравната професия

Но не всичко е розово – два етапа все още не са изпълнени: създаване на орган за борба с корупцията и въвеждането на законови промени за отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор. ⚠
Заради това ЕК предлага временно задържане на част от плащането, докато страната работи по неизпълнените мерки.

След положителна оценка от Икономическия и финансов комитет и официално решение на ЕК, плащането за вече одобрените етапи ще бъде извършено. България разполага с шест месеца, за да завърши останалите мерки и да освободи остатъка от средствата.

Общият бюджет на българския ПВУ е 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства от ЕС, които ще подпомогнат инвестиции и реформи за години напред.

