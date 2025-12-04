В София не просто няма криза с боклука, а в някои райони се чисти с повече камиони, отколкото при предишните фирми за почистване. Това стана ясно от думите на кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев за „Телеграф“.

Решение

„Криза с боклука в район „Изгрев“ няма да има! Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се поема изцяло от районната администрация, което гарантира, че в „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ процесът ще се извършва регулярно, безпроблемно и с нормално темпо. Осигурено е и необходимото финансиране от „Московска“ 33”, заяви Георгиев, след като даде старт на кампанията по почистването на района с фойерверк. Според Георгиев специализираната техника, която тръгна от вчера по улиците на трите квартала, е повече от тази, която е чистила досега - на терен вече са 5 големи камиона спрямо предишните три. „В „Изток“, „Изгрев“ и „Дианабад“ ще преминем през трудностите спокойно - без напрежение, без раздаване на чували и ръкавици, без доброволчески акции и без затрупани с отпадък квартали“, заяви още д-р Делян Георгиев.

Изоставане

Същевременно в съседния район „Слатина“ сметосъбирането на места изоставаше поради технически и организационни проблеми, призна кметът Георги Илиев. Вчера той прие още един камион за почистване, който стана собственост на самия район. „Работим непрестанно с колегите от СПТО, които поеха обслужването на района, както и с тези от Столичен инспекторат за отстраняването им”, каза Илиев и призова гражданите да не паркират пред кофи за смет, тъй като затрудняват изхвърлянето им. Кметът на съседния район „Подуяне“ пък се похвали, че почистването върви все по-добре и призова местните да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци като мебели през този период. “Екипите работят на максимален капацитет и всяко допълнително натоварване забавя почистването за целия район”, каза Кристиян Христов. Зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева пък потвърди, че в „Подуяне“ ситуацията е стабилна, докато в „Слатина“ все още има натрупан боклук за изхвърляне. Според нея до седмица ритмичното почистване ще е изцяло възстановено.

Деян Дянков