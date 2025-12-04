П огромът, сътворен от хулигани и провокатори след мирния протест в София, е можел да бъде предотвратен, но са щели да пострадат невинни хора. Това заяви в Телеграфно подкастът шефът на сектор „Масови мероприятия“ при СДВР Иван Георгиев.

„Влизането в тълпата само по себе си, когато е масова безредица, въпреки, че закона го позволява, и използване на физическа сила и помощни средства правомерно, ще доведе до следното. Хора, които нямат нищо общо с тези противообществени прояви да пострадат. Ако се влезне, ще се случи. Използването на водно оръдие е другия въпрос. Температурите обаче не го позволяваха навън, защото нямаше да е хуманно“, допълни Георгиев.

Профил

На въпрос какъв е бил профила на хулиганите, Георгиев обяви, че още при първата вълна на напрежение е имало и деца на 12-14 години, с маски. Носели боксове, бомбички, дори силни пиратки, които ако попаднат в дрехата на някой, може да го убият или осакатят. После се появили и по-големи, с поведение на фенове от агитки.

„Имаше провокатори. Бяха направени 21 филтровъчни пунктове около целия периметър за провеждане на събитието. Там бяха селектирани гражданите. Всички забранени вещи в тях бяха отстранени в кошчета за смет. На КПП-та минаха лица, които са с профил на такива, че да имаме съмнение, че е възможно да извършат противообществени прояви. На тези лица беше отделено специално внимание -щателна проверка“, каза шефът на „Масови мероприятия“.

По закон гражданите оставят в кофа забранените вещи, след което никой няма право да ги спре да се влеят сред мирните хора. Полицаите искали от организаторите на протеста да има стюарди, с които заедно да влязат сред хората, за да не се нагнетява напрежение. На искането обаче не било откликнато.

Ескалацията

Хаосът започна около 22 ч., когато шествието стига до ул. „Врабча“.

„Не знам какво провокира напрежението, следователно колегите се отдръпнаха на по-голямо разстояние. Беше отбранителна позиция. Стремяхме се да не сме причината за провокация или възникване на конфликт, но той се търсеше. И не се търсеше с определени сгради, той се търсеше явно и преднамерено с полицейски служители“, обясни Георгиев.

Голямата част от полицаите били с каски, прибрани палки, а спрей и лютив газ се използвали в крайна нужда.

„Виждах, че имаше лица, които са запознати до някаква степен с тактическите ни действия. Когато беше изваден спрей, тези правонарушители се дърпаха на 3-4 линия. Т.е. знаят на колко метра ще ги хвана и спрея. Следователно колегите се спираха, защото щяха да обгазят мирно протестиращи граждани“, допълни полицаят.

Арестите започнали след като хулигани и провокатори били отделени от мирните протестиращи пред сградата на МС и задържани.

Гледайте цялото интервю на шефа на „Масови мероприятия“ СДВР в Телеграфно подкастът в YouTube канала ни.

Виктория Пенкова