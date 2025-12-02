П резидентът Румен Радев направи първото си официално обръщение след големия национален протест в понеделник вечерта.

Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и големите градове скандираха „Оставка”! Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори на метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Това заяви в обръщение към нацията президентът Румен Радев.

„Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие, а твърдението, че това е бунт само на младите не е вярно". каза президентът Румен Радев. "Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!", категоричен бе държавният глава.

"На площада бяха хора от всички поколения, българите надигнаха глас срещу корупцията и беззаконието. Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода", коментира още президентът. "Ще ни трябва единение воля и мъдрост, за да опазим гражданския мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността – това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи", каза Радев.

"Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите, обръщам се към всички вас, че няма да пропилеем този шанс да променим България", допълни той.