5000 лв. гаранция определи вчера Софийският градски съд за 34-годишния Мирослав Василев, който се блъсна с висока скорост в патрулка, убивайки на място полицай. Определението не е окончателно и може да бъде атакувано пред САС.

Нелепият инцидент с 42-годишния униформен от Столичната дирекция на вътрешните работи стана в ранните часове на 1 декември.

Нелепо

Тогава униформеният бил пратен на северната скоростна тангента в столицата, за да отбие движението. След полунощ там възникнал пътен инцидент. Тир със сръбска регистрация блъснал пешеходец на 61 години, който издъхнал на място. Там бил изпратен полицейски патрул. Така униформеният Георги Каменов се озовава на мястото. Патрулката обаче буквално била отнесена от лек автомобил BMW. Зад волана е 34- годишният Мирослав. Вчера в съда стана ясно, че шофьорът е летял със 149 км/ ч. Ударът е бил жесток. Униформеният загинал на място. Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни.

Леко

Съзнавам какво съм извършил, отрони обвиняемият пред съда вчера. Той и защитата му поискаха по-лека мярка. Магистратите го пуснаха срещу 5 бона гаранция, които трябва да се внесат в срок от 10 дни. Съдът определи Василев да бъде освободен незабавно, освен ако не се задържа на друго основание. СГС счете, че деянието е по непредпазливост. Има обосновано предположение за авторство на деянието, но няма опасност да извърши друго престъпление. Мъжът е с чисто съдебно минало. Вчера стана ясно, че Василев има 6 нарушения на пътя, като 1 от тях е свързано с превишена скорост. Нито Василев, нито адвокатът му вчера отговориха на въпросите на журналистите за къде е бързал обвиняемият.

