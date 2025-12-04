П остната софра за Бъдни вечер може да бъде поръчана от заведение на цени от 68 до 159 лева. В менюто за 68 лева са включени 800 г питка с паричка, 600 г постен боб в гърне, 500 г зелеви сарми, 400 г царска туршия, 180 г орехова разядка с чесън, 400 г тиквеник и 500 г ошав.

Друга кетъринг фирма пък предлага 7 броя постни ястия за 159 лева. За тази сума приготвят 1 кг медена туршия, питка, домашно кьопоолу с печени орехи – 1 кг, традиционен боб в гювече– 1,5 кг, пълнени сушени чушки с боб – 1 кг, зелеви сарми с ориз и гъби – 1 кг, и тиквеник с орехи.

В ПЛАНИНСКИТЕ КУРОРТИ: 3 стотака за студентски купон!

Желаещите да си поръчат трапезата за празника, вместо да я приготвят, обаче трябва да се съобразят със срока за изпълнение. За меню за Бъдни вечер поръчки се приемат до 21 декември и се изпълняват до 24 декември, за Коледа поръчки се изпълняват до 30 декември. Доставката в рамките на София е на стойност 4,99 лв.

Луксозно

За поредна година меню за Бъдни вечер за вкъщи предлага и луксозен столичен хотел. Цената е 79 лева на човек, като заявки се приемат до 19 декември. За тази сума готвачите от ресторанта на хотела ще приготвят питка с паричка, боб чорба с манатарки, орехово-чеснова разядка, зимна туршия, бобена салата с лук и магданоз, зелеви сарми и сухи чушки с боб и сини сливи, ориз на фурна с кисело зеле, ошав с карамел и ванилия и тиквеник с канела и орехи.

Троян

Ако обаче не искате нито да готвите, нито да си стоите вкъщи, има хотели, които предлагат пакети с празнична вечеря за Бъдни вечер. Един от тях е в Троян, а цената е 320 лева за две нощувки. Цената включва нощувки, закуски и вечери, една от тях празнична, без включени напитки. Също така и за Коледа, но с включени напитки.

Елена Иванова