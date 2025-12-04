П роучване в девет европейски страни показва, че половината от хората смятат, че рискът от война с Русия е висок, а три четвърти искат да останат в ЕС. Близо половината от европейците виждат Доналд Тръмп като „враг на Европа“.

Проучването, проведено в девет държави за базираната в Париж платформа за дебати по европейски въпроси Le Grand Continent, също така установи, че близо три четвърти от анкетираните искат страната им да остане в ЕС, като почти толкова са заявили, че напускането на съюза е навредило на Обединеното кралство, предава Guardian.

Жан-Ив Дормажен, професор по политология и основател на агенцията за социологически проучвания Cluster17, заяви: „Европа не само е изправена пред нарастващи рискове, но и претърпява трансформация на своята историческа, геополитическа и политическа среда. Цялостната картина на проучването изобразява Европа, която е тревожна, дълбоко осъзнава своите уязвимости и се бори да се проектира позитивно в бъдещето“.

Проучването установи, че средно 48% от хората в деветте страни възприемат Тръмп като откровен враг – варирайки от високи нива от 62% в Белгия и 57% във Франция до ниски от 37% в Хърватия и 19% в Полша. „На целия континент тръмпизмът очевидно се смята за враждебна сила“, каза Дормажен, добавяйки, че това възприятие се втвърдява , като по-малко хора, отколкото през декември 2024 г., описват Тръмп като „нито приятел, нито враг“, а повече като определено враждебен.

Въпреки това, европейците все още смятат отношенията със САЩ за стратегически важни: на въпроса каква позиция трябва да заеме ЕС спрямо правителството на САЩ, най-популярният вариант (48%) е компромис. Проучването във Франция, Италия, Испания, Германия, Полша, Португалия, Хърватия, Белгия и Нидерландия също установи, че относително мнозинство (51%) смятат, че рискът от открита война с Русия през следващите години е висок, а 18% го смятат за много висок.