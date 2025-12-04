К акво се случва, когато светът ти е преобърнат наопаки? Когато се опитваш да намериш своето място някъде, където не виждаш нищо познато? От улиците, на които досега си живял, та до лукса, който неочаквано се е върнал?
Това предстои да видим от 4 декември по NOVA. Сериалът „Диво сърце“ (Yabani) е история за себепознаване, вътрешна борба и любов, която надхвърля световете. Състои се от два сезона и 167 епизода (51 в Турция).
Сюжетът се фокусира върху Яман Али, млад мъж с трудно минало, който оцелява на улицата години наред с приятелите си, след като е отвлечен от дома си като дете. Но случайно, докато се опитва да помогне на приятел, Яман среща биологичното си семейство - богат, влиятелен клан, който отдавна се е отказал от надеждата да намери детето си. Разкъсан между два свята – лукса, в който се чувства като аутсайдер, и уличния живот, превърнал се в негов дом – Яман се бори да разбере кой е всъщност. И по случайност среща момиче, което също крие раните си зад светлина и красота.
За разлика от много турски сериали, които са адаптации, „Диво сърце“ е нова история с напълно оригинален сценарий. Сериалът показва Истанбул и от уникална, нетуристическа гледна точка. „Диво сърце“ вече получи международно признание и беше финалист за престижните награди „Златна роза“ в категорията „Най-добър сериал“.
Контраст
Въпреки че не всички сериали ви грабват от първия епизод, има ред причини да „подхванете“ този. Сериалът разглежда проблемите на класовото неравенство и показва контраста между „родените със сребърна лъжичка в устата“ и тийнейджърите, принудени да оцеляват на улицата. Освен това „Диво сърце“ ви кара да се замислите за себеоткриването, влиянието на травмата от детството върху живота на възрастния и колко лесно е да се изгубите без подкрепа.
На второ място е майсторската актьорска игра. Халит Йозгюр Саръ умело предава вътрешната борба на герой, който може да бъде едновременно ядосан и уязвим. Героят на Яман е ключов за тази история – чрез неговата личност се разкрива драма за идентичността, семейството и самоприемането.
Кинематография
Сериалът впечатлява с внимателно изработените си кадри и хармоничното използване на светлината и цвета. Филмът изглежда като пълнометражен филм.
Това, което досажда често в турските сериали, е „многопластовият“ сюжет и няколко линии, които сякаш накъсват историята на отделни парчета. Ако някоя от сюжетните линии не ви допада, това влияе и на цялостната оценка за сериала. Тук всеки герой има своя собствена история, но всички те са свързани с основната тема на сериала: „Какво означава да бъдеш себе си, когато целият ти живот е обърнат с главата надолу?“ Сериалът е емоционално богат, искрен и правдив – изисква правилната нагласа, но може да бъде ключът към разбирането на себе си.
Началото
В центъра на събитията е млад човек на име Яман. Той е отраснал в бедност и се е научил да полага усилия, за да оцелее в този жесток свят. Въпреки тези условия той не е станал престъпник. За него главното в живота винаги е било благополучието на приятелите му. Заради тях той е готов на всичко. В обкръжението му има хора, с чието възпитание той самият се е заел.
Те прекарват цялото си време на улицата, тъй като са останали без семейства и пари за нормално съществуване. Хората подминават или заобикалят такива деца и юноши. Те биха искали безпризорните да не им се мяркат на пътя или да изчезнат, за да не ги забелязват и притесняват. Никой не прави нищо за тях. Но Яман никога не се е съмнявал, че ще дойде време, когато околните ще бъдат принудени да признаят тяхното съществуване.
Обичайният живот на Яман започва да се променя, след като среща девойка на име Рюя. Тя е родена в богато семейство и нейните родители са много влиятелни хора. Яман и Рюя се влюбват, но щастието им няма да е толкова лесно.
За проекта
Сценарий:
Хилял Йълдъз
Али Ердживан
Йекта Торун
Назлъ Сунлу Качан
Серап Газел
Режисура:
Чаатай Тосун
Филиз Адъгюзел
Мурат Аксу
Актьори
Халит Йозгюр Саръ
Симай Барлас
Долунай Сойсерет
Бертан Аслани
Юрдаер Окур
Актьори:
Халит Йозгюр Саръ – Яман Али Айдън
Долунай Сойсерт – Неслихан Айдън
Таянч Айайдън – Гювен Айдън
Юрдаер Окур – Серхан Такладжъ
Бертан Аслани – Алаз Сойсалан
Серай Йозкан – Чаала Сойсалан
Рожбин Ерден – Бюшра-Аси Алтун
Сезер Аръчай – Джесур Ерад
Волкан Доан – Селчук Талман
Илайда Акдоан – Дерин Емирдаа
Хакан Челеби – Адем Алтун
Окан Селви – Бекир Алтун
Джерен Ергинсой – Елмас Алтун
Илайда Сезгин – Туба Алтун
Ебру Айтемур – Алев
Биргюл Улусой – Юрдагюл
Ашкън Шенол – Салим
Селим Джан Ялчън – Илкер Суалп
Барту Дилмен – Рюзгяр
Рамиз Муламуса – Умут
Осман Алкаш – Ешреф Али Сойсалан
Сердар Орчин – Метин Аркан
Ата Артман – Дениз Айдън
Каан Чакър – Зафер Демирхан
Нур Фетахоолу – Йозге Айдън
Шебнем Хасанисуги – Шебнем Суалп
Джан Сарп Икилер – Толга Демирхан
Зейнеп Колтук – Мелике Гюнтай
Алейна Ал – Едже Сойсалан
Гизем Севим – Елиф
Айшегюл Юнсал – Фериде
Гюрай Гьоркем – Осман
Симай Барлас – Рюя Аркан
Канболат Гьоркем Арслан – Искендер Емирдаа
Йелиз Шар – Деря
Нергис Йозтюрк – Ханде Емирдаа