К акво се случва, когато светът ти е преобърнат наопаки? Когато се опитваш да намериш своето място някъде, където не виждаш нищо познато? От улиците, на които досега си живял, та до лукса, който неочаквано се е върнал?

Това предстои да видим от 4 декември по NOVA. Сериалът „Диво сърце“ (Yabani) е история за себепознаване, вътрешна борба и любов, която надхвърля световете. Състои се от два сезона и 167 епизода (51 в Турция).

Сюжетът се фокусира върху Яман Али, млад мъж с трудно минало, който оцелява на улицата години наред с приятелите си, след като е отвлечен от дома си като дете. Но случайно, докато се опитва да помогне на приятел, Яман среща биологичното си семейство - богат, влиятелен клан, който отдавна се е отказал от надеждата да намери детето си. Разкъсан между два свята – лукса, в който се чувства като аутсайдер, и уличния живот, превърнал се в негов дом – Яман се бори да разбере кой е всъщност. И по случайност среща момиче, което също крие раните си зад светлина и красота.

За разлика от много турски сериали, които са адаптации, „Диво сърце“ е нова история с напълно оригинален сценарий. Сериалът показва Истанбул и от уникална, нетуристическа гледна точка. „Диво сърце“ вече получи международно признание и беше финалист за престижните награди „Златна роза“ в категорията „Най-добър сериал“.

Контраст

Въпреки че не всички сериали ви грабват от първия епизод, има ред причини да „подхванете“ този. Сериалът разглежда проблемите на класовото неравенство и показва контраста между „родените със сребърна лъжичка в устата“ и тийнейджърите, принудени да оцеляват на улицата. Освен това „Диво сърце“ ви кара да се замислите за себеоткриването, влиянието на травмата от детството върху живота на възрастния и колко лесно е да се изгубите без подкрепа.

На второ място е майсторската актьорска игра. Халит Йозгюр Саръ умело предава вътрешната борба на герой, който може да бъде едновременно ядосан и уязвим. Героят на Яман е ключов за тази история – чрез неговата личност се разкрива драма за идентичността, семейството и самоприемането.

Кинематография

Сериалът впечатлява с внимателно изработените си кадри и хармоничното използване на светлината и цвета. Филмът изглежда като пълнометражен филм.

Това, което досажда често в турските сериали, е „многопластовият“ сюжет и няколко линии, които сякаш накъсват историята на отделни парчета. Ако някоя от сюжетните линии не ви допада, това влияе и на цялостната оценка за сериала. Тук всеки герой има своя собствена история, но всички те са свързани с основната тема на сериала: „Какво означава да бъдеш себе си, когато целият ти живот е обърнат с главата надолу?“ Сериалът е емоционално богат, искрен и правдив – изисква правилната нагласа, но може да бъде ключът към разбирането на себе си.

Началото

В центъра на събитията е млад човек на име Яман. Той е отраснал в бедност и се е научил да полага усилия, за да оцелее в този жесток свят. Въпреки тези условия той не е станал престъпник. За него главното в живота винаги е било благополучието на приятелите му. Заради тях той е готов на всичко. В обкръжението му има хора, с чието възпитание той самият се е заел.

Те прекарват цялото си време на улицата, тъй като са останали без семейства и пари за нормално съществуване. Хората подминават или заобикалят такива деца и юноши. Те биха искали безпризорните да не им се мяркат на пътя или да изчезнат, за да не ги забелязват и притесняват. Никой не прави нищо за тях. Но Яман никога не се е съмнявал, че ще дойде време, когато околните ще бъдат принудени да признаят тяхното съществуване.

Обичайният живот на Яман започва да се променя, след като среща девойка на име Рюя. Тя е родена в богато семейство и нейните родители са много влиятелни хора. Яман и Рюя се влюбват, но щастието им няма да е толкова лесно.

диво сърце





За проекта

Сценарий:

Хилял Йълдъз

Али Ердживан

Йекта Торун

Назлъ Сунлу Качан

Серап Газел

Режисура:

Чаатай Тосун

Филиз Адъгюзел

Мурат Аксу

Актьори

Халит Йозгюр Саръ

Симай Барлас

Долунай Сойсерет

Бертан Аслани

Юрдаер Окур

Актьори:

Халит Йозгюр Саръ – Яман Али Айдън

Долунай Сойсерт – Неслихан Айдън

Таянч Айайдън – Гювен Айдън

Юрдаер Окур – Серхан Такладжъ

Бертан Аслани – Алаз Сойсалан

Серай Йозкан – Чаала Сойсалан

Рожбин Ерден – Бюшра-Аси Алтун

Сезер Аръчай – Джесур Ерад

Волкан Доан – Селчук Талман

Илайда Акдоан – Дерин Емирдаа

Хакан Челеби – Адем Алтун

Окан Селви – Бекир Алтун

Джерен Ергинсой – Елмас Алтун

Илайда Сезгин – Туба Алтун

Ебру Айтемур – Алев

Биргюл Улусой – Юрдагюл

Ашкън Шенол – Салим

Селим Джан Ялчън – Илкер Суалп

Барту Дилмен – Рюзгяр

Рамиз Муламуса – Умут

Осман Алкаш – Ешреф Али Сойсалан

Сердар Орчин – Метин Аркан

Ата Артман – Дениз Айдън

Каан Чакър – Зафер Демирхан

Нур Фетахоолу – Йозге Айдън

Шебнем Хасанисуги – Шебнем Суалп

Джан Сарп Икилер – Толга Демирхан

Зейнеп Колтук – Мелике Гюнтай

Алейна Ал – Едже Сойсалан

Гизем Севим – Елиф

Айшегюл Юнсал – Фериде

Гюрай Гьоркем – Осман

Симай Барлас – Рюя Аркан

Канболат Гьоркем Арслан – Искендер Емирдаа

Йелиз Шар – Деря

Нергис Йозтюрк – Ханде Емирдаа

Кристи Петрова