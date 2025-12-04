В ладимир Путин е дал директно разрешение за атаката с Новичок в Солсбъри, целяща да демонстрира силата на Русия на международната сцена, разкри разследване, публикувано днес.

През 2018 г. двама агенти на ГРУ – Александър Петров и Руслан Боширов – били изпратени в английския град, за да натрият смъртоносния нервен агент по дръжката на вратата на бившия руски шпионин Сергей Скрипал. Той и дъщеря му Юлия се разболели тежко, а случайна гражданка – Доун Стърджис, почина, след като докоснала парфюмена бутилка, използвана за пренасяне на отровата, пише Daily Mail.

Шефът на разследването Лорд Хюз от Омбърсли заяви, че нападението било „ужасно безразсъдно“ и трябва да е било разрешено на най-високо ниво – от Путин лично. Според него атаката била публична демонстрация на руска мощ, а извършителите са проявили „голяма дързост и безразсъдство“.

Действията на агенти и техните ръководители можели да убият хиляди, но те не се поколебали, въпреки че планирали да напуснат страната още същия ден.

Скрипал, който е бил върнат в Обединеното кралство като част от размяна на затворници през 2010 г., е отказал допълнителна защита, включително CCTV и охрана, за да води нормален живот.

Разследването също така посочва, че само пълно скриване на Скрипал и семейството му с нова самоличност е можело да предотврати атаката.

След атаката в Солсбъри, трима души са получили международни заповеди за арест – Петров, Боширов и Сергей Федотов – но поради руската конституция те едва ли ще бъдат съдени.

От Кремъл винаги отричат Путин да е имал връзка с отравянето, но този доклад хвърля сериозна светлина върху безразсъдната и смъртоносна операция на руска територия.