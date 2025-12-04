С лед близо пет години страх, догадки и конспирации, ФБР най-сетне е заловило заподозрения „призрачен бомбаджия“ от Вашингтон! Мъжът, който беше заснет да поставя тръбна бомба в нощта преди щурма на Капитолия, е арестуван в операция, пазена в пълна тайна.

През 2021 г. цяла Америка застина в ужас, когато камера улови маскирана фигура с качулка, която спокойно оставя взривно устройство пред офисите на Републиканския и Демократическия национален комитет. Бомбите бяха обезвредени минути преди евентуална експлозия, която можеше да отнеме десетки животи.

Години наред разследването буксуваше, а случаят се превърна в една от най-големите неразкрити мистерии в съвременната история на САЩ. Обявената награда от половин милион долара не даде резултат… досега.

Според източници арестът е извършен в четвъртък сутринта. Заподозреният е мъж, но самоличността му и обвиненията срещу него все още се пазят в тайна.