З астраховка живот със спестяване е като трети стълб на пенсионния модел и може да ни донесе допълнителни средства за старините ни. Това показва проучване на „Телеграф“ сред продукти на застрахователни компании. Става въпрос за застраховка живот, с която се гарантира определена сума за наследниците в случай на смърт на застрахования, но и спестовна част, която се събира от месечни или годишни вноски, докато все още човекът работи. Размерът на месечните или годишните вноски е индивидуално решение за всеки човек, но е препоръчително да бъдат около 10% от дохода.

Ето кога започва изплащането на пенсиите за декември

Пример

За да се види доходността от този продукт, даваме пример с човек на 42 години, който спестява по 100 лева, или 51 евро на месец. След 23 години застрахованият навършва 65 години и в сметката си ще има 24 000 евро при средна прогнозна годишна доходност 7%. Ако тези пари се теглят на равни вноски всеки месец през следващите 20 години, ще има осигурена пенсия в размер на 200 лева на месец към стандартната. Но може да вземе и цялата сума накуп и да я ползва за нещо. Хубавото на тези полици още е, че след 10 години парите могат да се теглят, ако застрахованият има нужда от тях. Разбира се, колкото повече време се правят вноски, толкова по-висока ще е доходността от нея. Така, ако вземем примера, посочен по-горе, на 79 години внесената от човека сума ще е 23 370 евро, но в сметката ще има на разположение близо 60 000 евро.

Продукти

Пламен Ялъмов от Асоциация на българските застрахователи коментира пред „Телеграф“, че на пазара в момента има три вида такива застраховки. Първата е спестовна застраховка. Тя се сключва за срок между 5 и 30 години, но някои имат и за 40 години. Основната характеристика на тях е, че има гарантирана лихва върху спестовната част, която е от 0 до 0,75 на сто. Така, ако човек реши да внесе 100 единици, една част от тези пари отиват за застрахователни покрития – смърт, трайна загуба на трудоспособност, а другата – в спестовната част. Ако застрахователят успее да постигне по-висока доходност от инвестициите, може да задели част от нея за застрахования. Това се нарича допълнителна лихва, тя не е сигурна и се изплаща само ако има добри инвестиционни резултати. В последните години тя е много малка, защото застрахователите инвестират в депозити, ДЦК и облигации и там лихвите са ниски.

Рискови

Вторият тип продукти са застраховки, свързани с инвестиционни фондове. Те са подобни на първите, при тях обаче инвестиционната част се влага във фондове. Там няма гаранция за ниво на доходност, тоест клиентът инвестира с малко по-голям риск, но за дълъг период от време може да се изкара доста добра доходност. Например преди две години един от фондовете беше постигнал 28%, на следващата беше - 40%, а третата паднаха на 15%, тоест има движение на постигната доходност всяка година. Средната доходност за даден период може да е между 5 и 10% на година. По-консервативните фондове могат да постигнат 1-2%, а по-рисковите, които са близки например до пенсионните фондове, които изкарват 5-6% годишно, могат да донесат същата доходност със среден риск, а при вай-рисковите дори 8-9% средно на година. Важно е обаче да се избират фондове с активно управление. При тях има мениджър, който ежедневно следи развитието на инвестициите. Един фонд включва множество инструменти, а при необходимост мениджърът пренасочва вложенията – от едни акции към други, от определени облигации към по-сигурни, ако пазарната среда го налага.

Еднократно

Третият вид застраховки са продуктите с еднократна премия. Клиентът внася определена сума еднократно – например 2000 евро – и я инвестира в продукт, свързан с индекс, акции на конкретна компания, държавни ценни книжа или други инструменти. Продължителността обикновено е 5, 7 или 10 години, за да се постигне потенциална доходност.

Една от ключовите характеристики е гаранцията на внесената сума. Над тази гаранция може да се реализира и доходност, но тя не е сигурна и често е ограничена. Някои компании например предлагат 50% участие в движението на индекса именно заради гаранцията – те не могат да предоставят цялата доходност, защото поемат риск и трябва да обезпечат гарантираната част.

Данъчното облекчение да се вдигне

При сключване на застраховка живот ползвате и данъчно облекчение, което е в размер на 10% от годишната данъчна основа. За да се ползва обаче, полицата трябва да е с минимална продължителност от 15 години. При изплащане на средствата след този период се облага по-нисък данък. Целта е да се стимулира ползването на тези продукти, като има предложение от Асоциация на българските застрахователи данъчното облекчение да се увеличи. Хората, които имат такъв продукт, у нас са приблизително между 50 и 100 хиляди. Друго предимство е, че тези пари са несеквестируеми, тоест не подлежат на запор. Това означава, че ако заради задължения към кредитори към нас е заведена процедура за принудително изпълнение, съдебният изпълнител не може да наложи запор върху вземанията ви по животозастраховката.

Елена Иванова