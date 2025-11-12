З апочва налагането на санкции за необосновано покачване на цените. Периодът на адаптация, при който институциите издаваха само предписания, приключи и ефективните проверки вече са в ход. Това стана ясно на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.

До момента са инспектирани над 250 търговци.

65 са обектите, хванати в нарушение, като за тях вече се подготвят санкции.

В рамките на Механизма за еврото НАП ще представи обобщен доклад за наложените санкции след приключване на проверките. Комисията за защита на потребителите също следи динамиката на цените и обработва данните, подадени от търговците чрез платформата kolkostruva.bg.

Източник: NOVA