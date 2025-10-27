Д еветмесечно бебе е прието по спешност в болница „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана с фрактура на черепа, съобщиха от Областната дирекция на МВР. По случая вече е започнало разследване.

Сигналът е подаден вчера около 16:00 ч. от Центъра за спешна медицинска помощ в града. Майката на детето – 27-годишна жена, донесла бебето и обяснила, че то паднало от леглото и получило подутина на главата, предаде БТА.

След прегледа обаче лекарите установили черепна фрактура и незабавно уведомили полицията. Органите на реда сега проверяват дали травмата е причинена случайно или има данни за насилие.

От МВР уточниха, че през тази година в региона няма друг подобен случай, но случаят е под специално наблюдение.

Медиците продължават борбата за бързото възстановяване на детето, а социалните служби също са уведомени.