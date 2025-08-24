Л иквидираха 70% от Ваклата Маришка овца в Пловдивско, пише Glasnews.

Над 70 процента от популацията на Ваклата Маришка овца на територията на Пловдивска област вече е ликвидирана- алармират от Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце. Според експертите от сдружението, бездействието на държавните ветеринарни власти ще доведе до бъзвъзвратно унищожение на традиционни български породи.

Вчера от развъдната програма на Ваклата Маришка овца отпадна още едно стадо. 150 овце, кочове и агнета и 8- годишна активна развъдна дейност "заминаха" за екарисажа край Пловдив, само защото отговорните институции не предприеха мерки да ваксинират навреме всички овце в страната, коментират на Фейсбук страницата си от сдружението.

Най-много огнища на заразата - над 100 са концентрирани в пловдивския регион. Това е регионът, където се отглеждат Маришките овце. Фермерите настояват държавата да вземе решение и да започне ваксинация, за да не загубим типично български породи, част от националния генофонд.

Преди две седмици, на Национална кръгла маса животновъдите апелираха към държавата да изготви ваксинационен план. До момента обаче държавата все още не е предприела нищо, освен масова евтаназия на заразени стада, пише БНР.

Преди минути от Агенцията по храните съобщиха, че в понеделник изпълнителният директор на Агенцията д-р Светлозар Патарински и доц. Илиян Костов - главен държавен ветеринарен инспектор, ще проведат среща с представители на Европейската комисия в Брюксел.

Основен акцент в разговорите им ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването.