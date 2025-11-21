М ексикански кактуси завзеха Бунарджика. Те са от видовете Opuntia humifusa и Opuntia engelmannii и с темпото, с което се разпространяват, скоро цели райони ще са недостъпни за туристи.

Кактусите са инвазивен вид, издържат на студ и пек и се разпространяват изключително бързо, като унищожават всичко край себе си. Не ги мори и огън, оцеляват до минус 30 градуса. За бодливото бедствие в Бунарджика алармират активисти от фейсбук групата „Растенията в България“.

опунция

„Преди 40 години там имаше само Opuntia humifusa, приемаше се за екзотика и ни водеха като студенти на наблюдения. Даже се бях набол на трънчетата и после дни наред си ги вадих от задника. Но междувременно някой е засадил там и Opuntia engelmannii, както се вижда на снимките. Тя има големи и ужасяващи бодли, а засадената площ е като открадната територия - никой и нищо не може да мине оттам. Тъжна работа, хората не осъзнават какви глупости вършат! Като харесват кактуси, защо не си ги държат в градините, ами ги садят из природата?“, коментира експертът Кирил Донов. „С ръкавиците и във варела да се изгорят“, препоръчва Мария Делииванова. „Някои хора не разбират, че е инвазивен вид и е вреден за нашата флора и фауна“, отбелязва тя.

От коментари в тази и други групи за инвазивните видове растения става ясно, че студоустойчивите кактуси настъпват и в Лозенската планина. „На Хаваите ги стрелят с пейнтбол, пълен с хербициди, от хеликоптер, за да ги разкарат. Няма как иначе. Завземат целия остров“, казва Ники Стоянов.

„Купувайте бензин 95, докато е още на поносими цени, и палете“, присъединява се към съветите Васил Драгунин.

опунция

Тези дни доброволци изкачиха Бунарджика и изкорениха над 20 чувала с кактуси. Напролет ще стане ясно дали това е достатъчно. Други инвазивни видове за България, които вървят по стъпките на мексиканските кактуси, са фалопия и аморфа.

Кристи Красимирова