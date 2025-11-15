Б ългария натиска газта по изграждането на нови съоръжения за свързаност над Дунав – но Румъния продължава да се колебае. Премиерът Росен Желязков заяви по време на инспекция край бъдещия Пристанищен терминал Тутракан, че София е напълно готова да започне работа, стига северните ни съседи да дадат зелена светлина.

На място бяха и кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов, както и българският посланик в Румъния Радко Влайков.

ТРАНСПОРТЕН КОНФЛИКТ: България иска мостове над Дунав, на Румъния не ѝ се харчат пари

Желязков посочи, че Букурещ има сериозни бюджетни затруднения, но България предлага няколко модела за нови връзки – включително алтернативи на класическите мостове, които могат бързо да подобрят трафика между двете държави. Премиерът дори е поканил румънския си колега на среща, за да ускори решенията, които според него ще донесат огромни икономически ползи.

Терминалът в Тутракан може да бъде въведен в експлоатация с умерени инвестиции и избор на концесионер. Анализите се очаква да приключат до края на годината, а през пролетта – да бъде определен оператор. „Всичко зависи от интереса на бизнеса“, подчерта министър-председателят.

Зафиров: България е готова с проекта за подобряване на корабоплаването по Дунав, чакаме Румъния

Кметът Стефанов е категоричен: местният бизнес и предприятията в региона настояват за по-добра връзка с Румъния. Изгодите са ясни – повече търговия, повече туристи и улеснено движение на работници.

Посланик Радко Влайков пък удари камбаната: в участък от близо 100 км няма нито един мост. „Трябва да компенсираме с фериботи“, заяви дипломатът, като допълни, че Румъния вече е показала интерес да участва в поддръжката на речната връзка.

Пристанищният терминал Тутракан е част от държавния план за концесии до 2027 г., като се обсъжда и разширяване на дейността му – включително обработка на ро-ро товари.