Д рама се разигра на пътя Мездра-Ботевград.

Инцидентът е станал преди минути, на строежа на пътния възел край Ботевград.

По неофициална информация се е обърнал камион със служител на една от строителните фирми, работещи по изграждането на скоростния път, информира Bulnews.

Към момента не става ясно какво е състоянието на шофьора, както и дали той е пострадал.

Нанесени са обаче материални щети по тежкотоварната машина.

Все още няма информация, за причината, довела до трудовата злополука в дъждовната сряда.

Пътуващи в района обаче споделят в социалните мрежи, че пътят е хлъзгав и хората трябва да се движат със съобразена с пътя и метеорологичните условия скорост.

Очаква се на място да пристигнат полиция и служители на Инспекцията по труда, които да документират случая и да изяснят причините за трудовия инцидент.

Това е вторият подобен случай по време на строежа на скоростния път Мездра-Ботевград.

Преди около 10 дни друг работник се обърна с камион, докато изпълнява служебните си задължения край пътен възел „Лютидол“, припомня медията.