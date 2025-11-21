Учител от София стигна до ареста и остана близо година без автомобила си след фалшиво положителен тест за наркотици. Случаят е от 30 януари тази година. Петър Матев разказа пред NOVA, че го спрели за проверка около моста „Чавдар”. Направени му били тестове за алкохол и наркотици. Те били отрицателни.

„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва мъжът, който е бивш криминалист от 5 РУ. В районното е задържан 24 часа.

Очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с 3 месеца. Когато станали готови, доказали, че е невинен. Така дошъл моментът да си вземе колата. Отишъл с негов приятел. „На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка”, разказа Матев.

От СДВР изпратиха позиция по случая. В нея се казва, че на 30 януари т.г. на територията на Пето РУ е проведена специализирана полицейска операция за превенция на пътния травматизъм в районите с пешеходни пътеки около училища и детски заведения. В хода на акцията, около 12:45 ч. служители на териториална полиция забелязали лeк автомобил, който е спрял на велоалеята в близост до пешеходна пътека до учебно заведение. Служителите на реда изчакали шофьора и го проверили. Мъжът се държал арогантно с полицаите, напуснал самоволно проверката и след като отказал да се подчини на полицейско разпореждане, се качил на автомобила си и потеглил, се казва в позицията на СДВР.

Незабавно бил подаден на екипите и спрян за проверка от автопатрул на Пето РУ в района на моста „Чавдар”. На място пристигнал и екип на Пътна полиция-СДВР. 62-годишният мъж бил тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробата му за наркотични вещества дала положителен резултат за амфетамин. Автомобилът бил иззет, а водачът – задържан и съпроводен до лечебно заведение за кръвна проба. Задържаният бил настанен в помещение за задържане в районното управление в 16:00 ч. и освободен същата вечер в 19:13 ч., се казва в позицията на СДВР.

Потърпевшият, който се е запознал с позицията на СДВР, твърди, че тя не отговаря на действителните обстоятелства. Петър Матев обяви, че е готов да се подложи на детектор на лъжата.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите – докладвани на Софийска районна прокуратура. След излизането на резултата от кръвната проба, на 10 септември досъдебното производство е изпратено в прокуратурата с мнение за прекратяване, писа NOVA.