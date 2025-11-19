Б аби по селата, но и в градовете се сдружават и пазаруват на едро, за да им излезе по-евтино. Това разказа председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов пред „Телеграф“. Така жените, които обикновено са съседки, следят цените в големите магазини и ако например има намаления на лютеница, но вървят в пакет по 6 броя, споделят информация с приятелките си и си купуват, а след това си ги разделят. Така бурканчето им излиза на двойно по-ниска цена. Обичайно купуват трайни стоки и консерви, но често следят и цените по пазарите. В случай на големи намаления, пазаруват по-голямо количество, за да осигурят изгодна стока на съседките си. Когато нуждите са по-големи и съответно повече продукти трябва да бъдат закупени, тогава се разпределят коя да отиде на пазара, в супермаркета или на борсата.

Практика

Според Иванов това е метод за рационално пазаруване и подходящ с цел намаляване на разходите и постигане на оптимално ниска цена. С подобен подход със сигурност могат да се свият разходите за основни продукти с повече от 20 на сто. Причината е, че масово хората се впускат да пазаруват, например от магазин, където се продава зеле на промоция, но освен необходимия продукт обичайно пълнят количката и с много други стоки, които изобщо не са на изгодни цени, посочи шефът на комисията по стоковите борси.

По думите му, за да бъде постигната оптималната цена, трябва да се направи проучване и да се пазарува според нуждите, в противен случай се купуват много на брой стоки, които може да са по-евтини в друг период или на съседна локация.

Елена Иванова