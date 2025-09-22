Т ърговци искат €25 000 за златно левче, видя „Телеграф“. Тази монета се предлага на различни цени, като най-ниската е 7158 евро, а най-високата 25 000 евро. Монетата е с ограничен тираж от 2000 бройки и е отсечена през 2002 година, известна е като „Златен български лев“. Символизира икономическата стабилност и историческото значение на българската валута. Колекционери най-вече я търсят, защото монетата отбелязва златната традиция на българското монетосечене и е произведение на изкуството. „Бих дал доста пари за тази монета, за да я добавя в колекцията си, след години тя ще вдигне цената си, защото левът изчезва“, коментира колекционер на монети.

Аукциони

Между 10 000 и 25 000 евро искат за най-рядката българска монета от 1916 година. Тя е 2 лева и е направена от сребро 835, монетата е била в голям тираж, но през 1917 г. е иззета от обращение, а среброто било претопено за други цели. От нея са запазени около 15 броя. Златната столевка от 1894 г. обаче е много по-търсена, отколкото двулевката. Причината за това е, че нейният тираж е едва 2500 екземпляра. На гърба е изобразен бюст на княз Фердинанд І в профил, по ръба има надпис „Бог да пази България“. От лицевата страна е изписана номиналната стойност и е изобразен гербът на Княжество България. Художественият проект е дело на Антон Шарф, главен майстор на Монетния двор в Кремниц, Австро-Унгария, което вдига още повече цената. Златната столевка тежи 33 g, а благородният метал, от който е изработена, е с проба 900/1000 (21,6 карата) злато, като цената при добро състояние възлиза на 15 000 лв.

За около 15 000 лева пък се предлага монета от 2 стотинки от 1981 година, но на много места тя е фалшификат и колекционери предупреждават, че трябва да се внимава. Тази монета е част от серия, посветена на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Поради ограничен тираж и специфични характеристики тя е изключително търсена сред колекционерите. По време на управлението на цар Фердинанд са отсечени монети с различни номинали и метали. Точно тези монети са едни от най-ценните за събираните колекции, коментира Радослав Илиев, който от години колекционира български монети и левове. Най-ценните сред тях са златните монети с номинали от 10 (1894), 20 (1912) и 100 лева (1894). Монетата от 20 лева от 1912 г. пък се предлага в аукциони на цена от 2505 евро, тиражът й е бил 75 000.

Януари 2026-а

От Нова година страната ни въвежда еврото. Цените на българските левове сред колекционерите обаче няма да се вдигат, каза пред „Телеграф“ Калоян Борисов, член на Софийското нумизматично дружество. „Колекционерите, които събират български лев, ще продължат да си го събират, това няма да им повлияе. Просто няма да има нови емисии и за да си обогатяват колекциите, ще ги накара да си запълват изпуснатите колекции“, коментира Калоян Борисов. „Цената на монетите зависи от това доколко са запазени, а не от това дали валутата ще съществува или не“, добави той. Въпреки това в интернет пространството търговци са пуснали в продажба сегашното българско метално левче на цени от 10 до 30 лева. „Тези, където предлагат такава монета, са начинаещи“, добави Калоянов. Монетите, свързани с Независимостта, също няма да поскъпнат покрай празника. „Това няма как да повлияе на колекционерите, нито ще се вдигне цената, нито ще се увеличи търсенето“, добави Борисов. „Вече има хора, които събират евромонети, но тези хора сега навлизат в този бизнес, на еврото няма да е висока толкова цената, защото има много висок тираж“, добави той.

Стойност

По случай годишнината от обявяване на Независимостта на България търговци предлагат различни предмети, свързани с празника, видя „Телеграф“. Старинен бронзов орден за Независимостта на България от 1908 година се предлага на цена от 245 лева. Медалът се следи от колекционери, защото е пуснат точно по този повод. Изработен е от кафяво патиниран бронз с дължина на рамената 40 мм под формата на румънски кръст с вграден медальон в центъра. „Този медал е гордост за голяма част от колекционерите, защото символизира част от историята и напомня, че трябва да сме горди българи. Това е много рядък медал за ценители“, споделя колекционер. Старинно бронзово кандило от 1912 г. пък се предлага на цена от 350 лева. Височината му е 24 см, привлича колекционери, защото има зелена патина по корпуса, която говори за старинността на този предмет.

Рекорд

Най-ценната българска монета бе продадена на търг в САЩ за рекордната сума от 36 000 долара (60 000 лева). Става въпрос за сребърна двулевка с лика на цар Фердинанд, отсечена през 1916 г. Извънредно рядката монета е била продадена на онлайн търг на Американската нумизматична асоциация (АНА), организиран от аукционната къща Stack's Bowers. Софийското нумизматично дружество е информирано за проведения аукцион, но няма представа откъде се е появила монетата. За най-скъпа монета се смята и златната столевка от 1894 година. Цената ѝ на аукциони може да достигне над 150 000 лева в зависимост от състоянието ѝ. Други ценни златни монети включват 20-левова емисия от 1912 година.

50 лева за портрет на Тато

50 лева струва портрет на Тато, старото се завръща на мода, видя „Телеграф“. Различни портрети на Тодор Живков се продават на цени между 50 и 100 лева. Те се харчат като топъл хляб, желаещи да окачат в домовете лика на Живков не липсват. Според продавачи много от по-възрастните го обичат и затова купуват лика му. Търговци твърдят, че напоследък символиката от соца е доста печеливша. Голяма част от портретите се предлагат и в интернет пространството, а качеството им е перфектно. Статуетки на Тато в последно време също се появиха, те са на цена от 15 лева, а размерът им е 13 см. Търговци дори правят по поръчка, като купувачът решава цвета и размера, предлагат се и отстъпки при голямо количество. Цяла серия монети от времето на Тато се предлага на цена от 200 лева. Серията е от 1, 2, 10, 20, 50 стотинки от 1981 година. Банкнота от 10 лв. от 1974 г. върви 70 лв. За 20 лева от същата емисия някои търговци искат 150 лв., но едва ли има кой да им ги даде.

Стефани Георгиева