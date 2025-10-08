П оройните дъждове на юг от Бургас наводниха улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол.

Кметът Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата бяха в нормално състояние, а язовирите - под приливниците. 12 часа валя дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Тя каза още, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г.

Днес ще се извършват огледи на наводнени приземни етажи, а учениците се връщат на училище.

Източник: NOVA