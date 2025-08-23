С ъбота следобед доведе до нови километрични опашки по булевардите „България“ и „Тутракан“ в Русе, а Дунав мост отново се превърна в тясно чакане до 100 минути при преминаване от Румъния към България.

Причините за задръстванията са две – продължаващият ремонт на моста и големият брой румънски туристи, връщащи се от почивка по българското Черноморие и гръцките курорти, предаде "Марица".

За разлика от петъчния блокаж, когато липсата на патрулки от КАТ усложняваше ситуацията, днес движението бе организирано, но обемът на автомобилите правеше преминаването изключително бавно. Поетапното преминаване в едната лента и пропускателният режим значително ограничават пропускливостта на съоръжението, създавайки критична ситуация при интензивен туристически трафик.

Румънската гранична полиция официално предупреди, че чакането на пункта от Румъния към България достига до 100 минути, значително повече от обичайното. Целта на предупреждението е пътуващите да планират допълнително време за преминаване.

Ремонтът на Дунав мост продължава по график. В момента се работи върху 320-метров участък в посока България, като движението се осъществява двупосочно в платното за Румъния със скоростно ограничение от 20 км/ч. Между 13 и 19 август са монтирани реставрираните осветителни стълбове и 160 метра от парапета на съоръжението. Очаква се строително-монтажните дейности в посока България да приключат в началото на септември, след което ремонтът ще продължи в платното за Румъния.

Междувременно огромна колона от автомобили се образува на пътя Симитли – Банско заради поредно меле на пътя. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в района се регулира от екипи на Пътна полиция. Инцидентът е между два автомобила. По първоначални данни няма сериозно пострадали, но движението остава затруднено. По-рано през деня се регистрираха и други инциденти в района. ПТП е станало между Разлог и Банско, при разклона за Велинград, а паднало дърво на пътя Добринище – Банско е повредило автомобил на шофьор, който е пътувал в този участък. Пътните служби призовават водачите да планират пътуванията си внимателно и да следят актуалната информация за движението.