Б рутални ветрове отнасят Добруджа. Област Добрич осъмна в петък под знака на силен вятър.

По последни данни на метеорологичните станции, най-силен е бил вятърът в Шабла – с пориви до 20 метра в секунда, следван от Балчик с 18 м/сек, а в самия Добрич скоростта е достигнала 11 м/сек.

На нос Калиакра вятърът е регистриран със скорост около 14 м/сек, информира Meteоbalkans.

Обявен жълт код и предупреждение за безопасност.

Националният институт по хидрология и метеорология (НИМХ) издаде жълт код за опасен вятър в региона. Според прогнозите скоростта му може да достигне 50–69 км/ч, а поривите – до 90 км/ч.

Областният управител на Добрич Живко Желязков призова жителите да бъдат внимателни при движение на открито и да избягват близост до дървета, сгради и електропроводи.

Той подчерта и нуждата работните дейности на открито да се провеждат при спазване на всички мерки за безопасност.

„Не оставяйте неукрепени предмети навън и ограничете излизанията, ако не са наложителни,“ апелира Желязков.

Засега няма данни за инциденти или щети, съобщават от Областната администрация.

Силният североизточен вятър се очаква да отслабне постепенно в нощните часове, но пориви с бурен характер могат да се запазят и през следващото денонощие, особено в крайбрежните райони.

Температурите ще останат по-ниски от обичайните за сезона, а по морето ще има високи вълни и опасност за малките плавателни съдове.