Б лизо 4000 нарушения на средната скорост засичат тол камерите за денонощие в първите 22 сертифицирани участъка, които бяха пуснати на 7 септември. За първите две седмици са отчетени 3700 нарушения, от които около 30% са извършени от автомобили с чуждестранна регистрация. Това сочат данните на Пътна полиция.

Тези чужденци не са глобени. Част от тях са напуснали пределите на България, защото са минали транзит, а други са българи, но управляват коли с регистрации в други държави – членки на Европейския съюз.

Руса шофьорка на бял мерцедес е заснета с превишена скорост в София.

Гратис

Освен чужденци към момента и българските шофьори минават гратис през тол камерите въпреки засечените хиляди нарушения на средната скорост. Към момента няма нито един електронен фиш на нарушител, съобщиха от Института за пътна безопасност (ИПБ).

Макар да действа от първата седмица на септември, след влизането на промените в Закона за движението по пътищата системата не праща автоматично съобщения за глоби, а също така такива фишове не излизат при рутинна проверка от патрул на КАТ.

Още няма глобени за средна скорост

Според ИПБ това поставя под въпрос ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията. Досега най-много са заснетите нарушения на Северната скоростна тангента на София и отсечка край Телиш, Плевенско.

Тарикати

Оказа се, че шофьорите, които се включват от странични пътища в участъците за измерване на средната скорост, могат спокойно да не я спазват. Причината не е, че са тарикати, а просто защото системата няма как да засече автомобил, който не е изминал разстоянието от точка А до точка Б, а се появява само на камерата в края на участъка. В същия момент пък в трасетата с измерване на средна скорост няма как КАТ да разположи триноги, с които да мери моментна скорост.

Причината е, че шофьор може да получи две глоби за едно и също нарушение, което е в разрез със закона и санкцията пада в съда.

Невъзможно

Що се отнася до чужденците, то законовите процедури у нас на практика правят почти невъзможно глобяването им за нарушения на скоростните режими. Без значение дали са заснети от камерите за средна скорост, или от т.нар. триноги, снимащи моментната скорост. Основният проблем е в двуразовия административнонаказателен процес, който е абсолютно неприложим за транзитно преминаващи през страната чужденци.

Според юристи процедурата, изискваща първо издаване на акт, който може да се обжалва до три дни, след което в 30-дневен срок МВР да издаде наказателно постановление с нов 14-дневен срок за обжалване, е неприложима за чужденците, които напускат пределите на България преди приключването на цялата бюрокращина.

Освен това при заснемането с камера за скорост на чужденец от МВР е необходимо да направят запитване към държавата на регистрация на автомобила за установяване на собственика. След като получат отговор, могат да изпратят глобата на хартия до съответния адрес в чужбина. Често това се случва бавно и минават две години и половина, а фишът се погасява по давност.

50% карат по-бързо в градовете

56% е делът на шофьорите, които спазват скоростните режими в градовете, докато извън тях са по-предпазливи – 93% на магистралите и 96% на извънградските пътища се придържат към ограниченията. Данните са от мащабно национално проучване на рисковите фактори по пътищата, проведено в рамките на европейския проект TRENDLINE, съобщиха от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Според данните 31% от велосипедистите извън населени места и 18% в градски условия носят каски. От друга страна, 96% от мотоциклетистите носят каски, докато карат извън населени места, 92% в застроени зони, а по магистралите – над 99%. Наблюдава се чувствителен ръст при използването на колани, основно движен от промяна в поведението на пътниците, включително и на задните седалки.

Захари Белчев